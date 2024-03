Auteur d’un très grand match face à l’Aviron bayonnais, l’arrière de la Section paloise Jack Maddocks a notamment inscrit un essai magnifique. Il est revenu sur ce match complètement fou, remporté 42 à 40 par son équipe.

Comment avez-vous vécu ce match ?

C’était fou. J’ai l’impression que l’on marquait, que l’on se relâchait et qui l’on encaissait tout de suite des points. C’était difficile mais à la fin, ce sont quatre points pour nous. Nous sommes très contents de cette victoire.

Est-ce que ça vous a rappelé le Super Rugby ?

(Rires) Un petit peu, surtout le football australien. Pour nous, les trois-quarts, c’est un match qu’il faut savoir apprécier et en profiter. C’est bon pour notre confiance mais c’était aussi tendu jusqu’à la fin. C’est le Top 14. Il n’y a pas un match facile.

Pouvez-vous nous raconter votre essai, le premier de ce match ?

Mon essai. Je ne peux pas le raconter. Personnellement, le match c’est toujours flou dans ma tête. Je vais regarder la vidéo lundi pour savoir. Je ne me souviens pas de cette action. Mais c’est toujours bien de marquer un essai à la maison, devant nos supporters et dans un match comme celui-ci. C’était évident quand nous sommes arrivés au stade. On sentait que l’on jouait pour quelque chose en plus, que c’était un derby contre Bayonne. Donc, ça fait du bien de marquer un essai et de prendre quatre points.

Est-ce la meilleure prestation offensive de la Section cette saison ?

C’est un état d’esprit et de confiance. Nous en avons parlé pendant la semaine, surtout les trois-quarts. Il ne fallait pas attendre les Bayonnais. Il fallait être capables de les agresser, de les attaquer, on savait que nous étions capables de leur faire mal. J’espère que nous allons pouvoir continuer dans cette voie. On peut marquer beaucoup plus d’essais.

Vous n’aviez pas pu participer aux deux matchs précédents, cette coupure vous a-t-elle fait du bine finalement ?

J’ai manqué les deux derniers matchs donc je voulais amener quelque chose à l’équipe. J’étais frais et je voulais amener cette énergie et cette confiance. C’était très bien dans le secteur offensif. Ces deux dernières semaines ont été frustrantes car le classement est très serré et nous voulons gagner chaque match. Personnellement, c’était dur de ne pas jouer. Ça fait du bien de retrouver le terrain et de gagner.

Est-ce seulement positif ce soir ou êtes-vous frustré d’avoir encaissé autant d’essais ?

Un peu les deux. C’est frustrant car nous avons gagné mais il faut grandir aussi. Nous avons eu des opportunités pour finir le match à la 60e, à la 65e, à la 70e mais c’était pourtant serré jusqu’à la fin. Nous allons bien sûr regarder ça mais il faut aussi profiter de cette victoire.

Avec une dixième victoire cette saison et seulement un point de retard sur La Rochelle, troisième, pensez-vous aux phases finales ?

J’ai l’impression que c’est pareil chaque semaine. Si on gagne, on peut faire un bond au classement mais si on perd on peut descendre de manière significative. Le classement est très serré. On adore ça. C’est le Top 14 et c’est une très belle compétition pour cette raison-là. Il reste huit matchs, donc c’est beaucoup. Nous devons simplement rester concentrés sur le prochain match.

Mais quel bilan faites-vous de ce bloc avec trois victoires en quatre matchs ?

Nous avons commencé le bloc avec un stage au Portugal où nous avons beaucoup parlé de notre ambition. C’était bien pour l’équipe. Nous sommes maintenant plus clairs dans nos têtes. Trois victoires en quatre matchs, c’est très bien, avec une très belle victoire à l’extérieur à Bordeaux. Maintenant, j’espère que nous allons pouvoir continuer.