Le trois-quarts centre du CO devrait être aligné au coup d'envoi pour affronter Lyon, le club qui lui a fait confiance en Top 14. Après une première saison d'adaptation à Castres, il livre désormais de très belles partitions depuis plusieurs mois.

Dans quel état d'esprit l'équipe va-t-elle gérer ce deuxième déplacement consécutif après le revers concédé à Toulouse samedi dernier ?

Comme toujours au CO, nous allons y aller avec un état d'esprit conquérant. On va tout faire pour faire une meilleure prestation que la semaine dernière où nous avons péché dans l'engagement. Je pense que Toulouse a fait un très bon match mais que nous leur avons donné trop de clés en leur permettant de jouer. Nous nous sommes un peu relâchés, nous sortions de trois matchs probants conclus par trois succès, il y avait eu un peu de rotation dans notre équipe ... Les choses se sont mal enchaînées. Il ne faut pas s'alarmer pour autant, cela ne remet rien en cause de notre travail.

Que pensez-vous de cette équipe de Lyon ?

C'est une équipe qui souffle le chaud et le froid cette saison mais qui est de très grande qualité. Lyon dispose de joueurs incroyables dans toutes ses lignes. Quand ils alignent des garçons comme Baptiste Couilloud ou Semi Radradra, ça peut faire mal ... Il sont difficiles à lire, c'est un des matchs les plus difficiles à préparer du championnat !

Qu'est ce que cela vous fait il de retrouver ce club, qui a été le premier à vous faire confiance en Top 14 ?

C'est toujours un plaisir de retourner jouer à Lyon, même si cela ne m'est pas arrivé souvent depuis que je suis parti. Au vrai, je crois que je ne suis revenu qu'une seule fois. Mais c'est un vrai plaisir, je vais retrouver des copains qui jouent toujours à Lyon et les coachs Fabien Gengenbacher et Arnaud Héguy que j'ai eus lorsque je jouais à Grenoble.

Quelle sera la grande ligne stratégique de votre match à Lyon ?

Il faudra être forts en défense. Plus forts que ce que nous l'avons été contre Toulouse, contre qui nous avons pris plus de trente points. On sait que Lyon a un numéro 9 très perforant, donc nous devrons être vigilants autour des zones de rucks. La défense sera vraiment l'une des clés du match.

D'accord pour la défense mais cette saison le CO attaque aussi très fort ...

C'est vrai. Le mérite en revient pour beaucoup à David Darricarrère, notre entraîneur de l'attaque, qui nous pousse dans nos retranchements avec de bons lancements. Et puis on a aussi des joueurs autours desquels il est facile de créer comme Pierre Popelin, qui a une superbe passe et une vraie volonté de jouer un rugby de mouvement. Cette saison, à part durant notre période creuse cet hiver, nous sommes plutôt efficaces dans les zones de marque. Pourvu que cela dure !

A titre personnel, on a le sentiment que vous avez franchi un vrai cap depuis la saison dernière. C'est aussi votre avis ?

Mes performances cette saison sont la suite logique de celles de la saison dernière. Je découvrais alors vraiment le Top 14 car avec Lyon je n'avais que trop peu joué à ce niveau. Je me sens plus impliqué cette année. J'essaie de me concentrer sur moi mais la saison est longue, il faut durer !

Vous formez avec Adrea Cocagi la paire de centres qui a le plus joué cette saison. On imagine que c'est plutôt facile d'évoluer aux côté d'un tel joueur ...

En effet, c'est génial de jouer avec Adrea. Ce mec a un "superpouvoir", une capacité à ouvrir des brèches assez folle. Sa densité physique est impressionnante. Il ne perd quasiment pas de vitesse au contact des adversaires, il a toujours la capacité à pousser fort sur ses jambes pour avancer tout en restant très vif.

Quid de Jack Goodhue qui est venu vous concurrencer au centre ?

J'ai accueilli sa venue avec beaucoup d'enthousiasme. Il ne fait pas beaucoup de bruit mais c'est un joueur très important dans un collectif. Il connaît parfaitement le poste, j'essaie d'apprendre à ses côtés. Honnêtement, je prends la concurrence sereinement.