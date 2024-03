Le staff du XV de France féminin a dévoilé son groupe de 32 joueuses pour préparer le 6 Nations 2024. On y retrouve notamment la septiste Caroline Drouin, présente avec France 7 depuis un an et demi, ou encore la talonneuse Manon Bigot, qui a repris le rugby il y a un an.

Elle aussi va devoir faire la bascule ! Caroline Drouin a été retenue avec le groupe France pour préparer le Tournoi des 6 Nations féminin, qui se déroulera du 23 mars au 27 avril. La demi d'ouverture, dont la dernière expérience à XV remonte à la Coupe du monde 2022, a depuis joué avec France 7 sur le circuit mondial. La Bretonne a d'ailleurs participé aux deux dernières étapes, à Vancouver puis Los Angeles ces deux dernières semaines. Avec elle à l'ouverture, on retrouve la Blagnacaise Lina Queyroi ou encore la jeune sensation clermontoise Lina Tuy. Ce qui laisse peu de places à la Bordelaise Carla Arbez, pourtant très utilisée l'année dernière. Audrey Forlani (32 ans), qui a été capitaine de l'équipe de France, est l'autre absente de ce groupe. Manon Bigot, talonneuse de Blagnac, est retenue alors qu'elle a repris le rugby il n'y a qu'un an. Club actuel

Les avants : Rose

BERNADOU

FFR/Montpellier HR

Axelle

BERTHOUMIEU

FFR/Blagnac RF

Manon

BIGOT

Blagnac RF

Léa

CHAMPON

AOL/FC Grenoble Amazones

Annaëlle

DESHAYE

FFR/Stade Bordelais

Charlotte

ESCUDERO

FFR/Stade Toulousain

Madoussou

FALL

FFR/Stade Bordelais

Manae

FELEU

FFR/FC Grenoble Amazones

Teani

FELEU

AOL/FC Grenoble Amazones

Emeline

GROS

FFR/FC Grenoble Amazones

Gaëlle

HERMET

FFR/Stade Toulousain

Clara

JOYEUX

FFR/Blagnac RF

Assia

KHALFAOUI

FFR/Stade Bordelais

Romane

MENAGER

FFR/Montpellier HR

Ambre

MWAYEMBE

AOL/FC Grenoble Amazones

Elisa

RIFFONNEAU

Trailfinders Women

Agathe

SOCHAT

FFR/Stade Bordelais

Chloé

VAUCLIN

AOL/Stade Rennais

Kiara

ZAGO

AOL/Stade Toulousain



Les arrières



Kelly

ARBEY

AOL/Stade Toulousain

Océane

BORDES

Stade Toulousain

Emilie

BOULARD

FFR/Blagnac RF

Pauline

BOURDON SANSUS

FFR/Stade Toulousain

Morgane

BOURGEOIS

FFR/Stade Bordelais

Alexandra

CHAMBON

FFR/FC Grenoble Amazones

Caroline

DROUIN

FFR/Stade Rennais

Nassira

KONDE

FFR/Stade Bordelais

Marine

MENAGER

FFR/Montpellier HR

Lina

QUEYROI

FFR/Blagnac RF

Suliana

SIVI

AOL/Stade Rennais

Lina

TUY

AOL/ASM Romagnat

Gabrielle

VERNIER

FFR/Blagnac RF