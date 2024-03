Privé de nombreux internationaux en cette semaine de Tournoi des 6 Nations, le Stade toulousain se déplacera à Perpignan samedi sans Richie Arnold, laissé au repos.

Deux jours après leur victoire bonifiée contre Castres, qui lui permet d'occuper la tête du classement de Top 14 à égalité de points avec le Stade français, les joueurs toulousains ont retrouvé le chemin de l'entraînement ce lundi après-midi. Et c'est forcément un groupe très restreint qui prépare le déplacement à Perpignan samedi, en cette semaine de quatrième journée du Tournoi des 6 Nations. Pierre-Louis Barassi, Matthis Lebel, Emmanuel Meafou et Thibaud Flament sont partis avec le XV de France, quand Blair Kinghorn a rejoint la sélection écossaise et Ange Capuozzo celle italienne. En attendant de savoir si un ou plusieurs Bleus seront relâchés, le manager Ugo Mola doit de toute façon faire avec un effectif rajeuni. Surtout que le deuxième ligne Richie Arnold, très utilisé après la Coupe du monde qu'il a disputée avec l'Australie, a été placé en vacances cette semaine. Il ne sera pas là en Catalogne.

Pierre-Louis Barassi a vécu une semaine parfaite : appelé auprès des Bleus pour préparer le match contre le pays de Galles, il a livré un match très convaincant contre le CO qui s'est conclu sur une victoire sans appel, bonus offensif à la clé.https://t.co/CllzRBdyHh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 3, 2024

Aussi, le pilier gauche David Ainu'u, victime d'une plaie qui s'est un peu infectée, est ménagé en ce début de semaine. Pour autant, il devrait tout de même postuler pour le duel face à l'usage. Au rayon des bonnes nouvelles, le trois-quarts centre Santiago Chocobares, qui était touché aux ischios, a repris l'entraînement avec le groupe. Le staff devrait observer son état de forme dans les jours à venir avant de prendre une décision le concernant. En revanche, le troisième ligne Théo Ntamack, forfait à Clermont et contre Castres en raison d'une blessure aux quadriceps, n'est pas encore remis et ne sera pas disponible samedi.

Plus d'intensité pour Romain Ntamack

De leur côté, les "Septistes" Antoine Dupont et Nelson Epée, qui ont remporté l'étape de Los Angeles ce week-end, ne seront de retour à Toulouse que ce mercredi. Ils sont évidemment laissés au repos et ne seront pas du rendez-vous à Perpignan. Quant au troisième ligne Alban Placines, victime d'une rupture du ligament latéral interne d'un genou et dont la saison est très certainement terminée, il sera opéré ce jeudi. Dimitri Delibes (épaule), Nepo Laulala (tendon d'Achille), Anthony Jelonch (genou) et Maxime Duprat (cheville) sont à l'infirmerie.

Enfin, il est un joueur qui ne passe évidemment pas inaperçu actuellement au milieu de ses partenaires. Il s'agit de l'ouvreur international Romain Ntamack, opéré d'un genou en août dernier. S'il a participé à certaines séances sans contact depuis deux semaines, il a encore augmenté le rythme. Ce lundi, il était sur le terrain pour le clarity (exercice de mise en place en marchant) et met de plus en plus d'intensité dans ce qu'il fait. Il devrait même effectuer un peu d'entraînement collectif avec des premiers contacts dans les jours à venir. Son retour à la compétition se rapproche.