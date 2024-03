Ce dimanche, le Stade toulousain féminin accueillait Blagnac à Ernest-Wallon pour le choc du week-end en Élite 1 féminine. Cette rencontre restera dans les annales puisqu'une affluence record a été enregistrée. 6 397 personnes ont assisté à la partie dans les tribunes de l'antre haut-garonnais.

Le 24 février dernier, la rencontre entre l'ASM Romagnat et le Stade bordelais avait attiré 6 025 personnes du côté du Michelin. Un record à l'époque pour l'Élite 1 féminine.

Ce dimanche, c'est le choc entre le Stade toulousain et Blagnac qui est entré dans l'histoire. Ce duel entre Haut-Garonnaises était attendu, et ça s'est vu dans les tribunes du stade Ernest-Wallon. Pas moins de 6 397 spectateurs se sont déplacés pour cette affiche. Record battu. C'est le speaker de l'antre rouge et noire qui a annoncé cette excellente nouvelle pour le rugby féminin.

ALERTE RECORD ! 6 397 spectateurs pour le match Stade Toulousain/Bagnac en élite 1 (selon le speakeur du match). Record d’affluence battu pour un match du championnat féminin ! pic.twitter.com/GBZ2iJwVTx — Inès Hirigoyen (@InesHrg) March 3, 2024

Sur le terrain, le match a été très accroché entre deux équipes qui prétendent au titre en fin de saison. Ce sont finalement les Toulousaines qui se sont imposées sur leur terrain. Gaëlle Hermet et les siennes menaient 7-5 à la pause, et l'ont emporté 17-11.

Avec ce succès, le Stade toulousain féminin accroît sa domination sur la poule 2 d'Élite 1.