Largement battu par Montpellier ce samedi, le Racing 92 ne méritait sûrement pas la victoire. Seulement, il est évident de noter une erreur d'arbitrage qui a influencé le match : l'essai refusé à Max Spring.

Oui, il est facile de taper sur l’arbitrage et ce n’est certainement pas cela qui a causé la lourde défaite du Racing 92 sur ses terres face à Montpellier. Seulement, c’est un fait : les Franciliens se sont fait voler un essai qui aurait pu avoir une importance certaine au vu du scénario tactique de la rencontre. À la 20e minute, les Ciel et Blanc sont menés 14 à 6 et ne parviennent pas à trouver la faille dans une défense montpelliéraine très bien en place. Au bout d’une énième phase de jeu, un décalage est enfin trouvé par Tristan Tedder et Henry Arundell, qui envoient la balle jusque sur l’aile où se trouve Wenceslas Lauret. Ce dernier file à l’essai mais est repris in extremis par Yacouba Camara, lequel empêche le Racingman d’aplatir grâce à sa tête. Alors que M. Rousselet avait accordé l’essai à vitesse réelle, il décidait logiquement de le refuser après arbitrage vidéo. À juste titre… croit-on.

Top 14 - Max Spring a clairement marqué avant que le ballon ne sorte Capture d'écran - Capture d'écran

Mais dans son argumentaire, l’arbitre explique que le ballon part ensuite vers l’arrière, avant de sortir en ballon mort. Or, vrillant sur elle-même, la gonfle n’avait pas franchi les limites du terrain et avait été aplatie par un Max Spring qui avait bien suivi. Il y avait donc bien essai, comme l’indiquait Siya Kolisi à l’arbitre central lors de l’appel vidéo."Il n’y a pas d’en-avant mais le ballon sort", justifiait M. Rousselet auprès du capitaine du Racing 92. Les erreurs arrivent, mais il est incompréhensible que l’arbitre vidéo, M. Grenouillet, n’a pas signalé que l’essai était bien valable à son collègue. Le jeu est ensuite reparti sur un renvoi d’en-but et le Racing 92 n’a jamais su revenir dans la partie par la suite. C’est embêtant…