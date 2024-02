Parmi la quinzaine de tricolores laissés à disposition de leurs employeurs, seul Gibert (blessé) sera au repos, même si les clubs ont, pour la plupart, joué le jeu du XV de France en les laissant sur le banc.

Si les dix-neuf joueurs protégés par la convention LNR-FFR ont regagné tranquillement leurs pénates (avec tout de même un programme de préparation physique monitoré par GPS à réaliser) et regarderont ce week-end de Top 14 à la télévision, tous les vainqueurs de Murrayfield ne seront pas forcément au repos. Avec la blessure du capitaine Grégory Alldritt (qui, comme nous vous l’avions annoncé dès dimanche, sera forfait pour la réception de l’Italie), qui ne figurait logiquement pas sur la liste des protégés, ils n’étaient plus que trois joueurs présents en Ecosse à se trouver à la disposition de leur club ce week-end : le troisième ligne du Stade toulousain, Alexandre Roumat, le pilier du Lou, Sébastien Taofifenua et le deuxième ligne de Perpignan, Posolo Tuilagi. Autant de joueurs qui ont de très bonnes chances de figurer sur la feuille de match contre l’Italie et à qui le staff a, de manière compréhensible, demandé de négocier avec leurs managers de club pour un temps de jeu si possible limité…

R. Taofifenua toujours gêné par son infection, Tuilagi et Roumat sur le banc

Des "consignes" qui ont été plutôt bien entendues par les clubs, en dépit d’objectifs pourtant très importants. Le signe (positif) que les intérêts de l’équipe de France demeurent tout de même prioritaires aux yeux des acteurs du rugby français, en dépit d’un contexte particulièrement tendu depuis la fin de la Coupe du monde. Parce qu’on se veut volontairement naïf et angélique, on dira que oui… Ainsi, malgré l’extrême tentation qui aurait pu être la sienne (rappelons qu’il manque à Toulouse des cadres comme Meafou, Flament, Jelonch ou Willis), Ugo Mola a fait le choix de conserver Alexandre Roumat sur le banc face à Oyonnax, avec la promesse d’un temps de jeu aussi réduit que possible. Même chose du côté de Perpignan où Franck Azéma a choisi de garder Posolo Tuilagi sur le banc lors du déplacement des siens à Paris, et enfin de Lyon où Fabien Gengenbacher (pourtant confronté à la pression du maintien et à la réception à hauts risques de La Rochelle) a également joué le jeu du XV de France en plaçant Sébastien Taofifenua sur le banc. Quant à son frère Romain, que le staff du XV de France aurait bien aimé récupérer pour remplacer numériquement Alldritt, celui-ci s’avère toujours diminué par son infection, à tel point que sa participation au match (synonyme de possible convocation contre l’Italie) ne sera décidée qu’à la veille de la rencontre, au bout d’une semaine où le deuxième ligne des Bleus a été ménagé lors des séances d’entraînements.

Depoortere - Gailleton, duel à Chaban

Enfin, il reste le cas des joueurs non retenus sur la feuille de match de Murrayfield, qu’ils aient été réservistes en Écosse ou renvoyés dès le jeudi dans leurs clubs. Ainsi, à Toulon, le pilier Dany Priso et le troisième ligne Esteban Abadie seront tous deux titulaires, tandis que Matthias Halagahu prendra place sur le banc. À Castres, Gaëtan Barlot sera titularisé, tout comme Thomas Laclayat du côté du Racing 92, tandis qu’Antoine Gibert (victime d’une légère entorse à Marcoussis) devrait être ménagé par Stuart Lancaster. Au niveau des trois-quarts, le Toulousain Mathis Lebel devrait démarrer la rencontre (à l’aile ou à l’arrière, en fonction des sensations de Capuozzo) tandis que le Parisien Léo Barré sera cantonné au rôle de remplaçant pour la réception de Perpignan. Toutefois, l’attraction de la journée sera à observer du côté de Bordeaux, où Nicolas Depoortere et Émilien Gailleton se livreront à un drôle de match dans le match, véritable duel entre prétendants au poste de trois-quarts centre du XV de France. Un rendez-vous que Fabien Galthié et Patrice Arlettaz devraient regarder de très près.