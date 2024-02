Toujours sans de nombreux internationaux, les Stadistes espèrent conservent leur belle dynamique. Même si, cette fois, il manquera aussi Antoine Dupont…

Incontestablement, le Stade toulousain a bien négocié la première partie de ses doublons hivernaux : deux victoires, neuf points et un bond jusqu’à la deuxième place du Top 14 (seulement devancé au point average par le Stade français). "C’était un bon test pour nous, sur l’état d’esprit, explique Rodrigue Neti. Au Racing, on se demandait un peu où on allait et comment on allait se trouver pour ce doublon sur terrain synthétique. Finalement, le maître-mot, c’est de prendre du plaisir. Et on en a pris en jouant ce match. Après, les Bayonnais sont venus équipés chez nous et, même si la victoire a mis du temps à se dessiner, nous sommes allés chercher ce bonus qui nous a fait remonter dans le haut du classement." L’idée, derrière huit jours de vacances après avoir enchaîné de longues semaines de compétition, est justement de conserver cette dynamique, puisque les Rouge et Noir restent sur cinq succès de rang. "Être sur cette lancée nous a donné de la confiance et le groupe a envie de continuer à vivre ces moments-là", poursuit le pilier gauche.

Même si, lui en est conscient, le champion de France en titre possède une cible dans le dos sans ses Bleus. Ce sera le cas samedi, face à Oyonnax : "C’est normal, cela peut être un match piège pour nous. Voilà pourquoi nous serons encore plus attendus sur le caractère de l’équipe que sur le beau jeu." Surtout que, ces dernières années, les doublons ont toujours été le reflet de la suite de la saison. Neti confirme : "Quand les résultats ont été au rendez-vous sur les doublons, il y a toujours eu une bonne nouvelle à la fin."

"Il ne faut pas qu’on soit dépendant de Toto"

Mais, si Ugo Mola et son staff ont récupéré Alexandre Roumat et Matthis Lebel, ils ne pourront cette fois pas compter sur Antoine Dupont. Non concerné par le Tournoi des 6 Nations cette saison, pour se concentrer sur son aventure avec France VII, le capitaine stadiste fut diabolique au Racing 92, puis exceptionnel face à l’Aviron. Désormais, il est parti préparer les étapes de Vancouver et Los Angeles. Il faudra donc faire sans lui pour les prochaines échéances, et son absence change forcément beaucoup de choses… "Il est évident qu’avoir eu "Toto" (surnom de Dupont, NDLR) avec nous, ce n’était qu’un plus, reconnaît Neti. Maintenant, il a basculé sur d’autres horizons mais il ne faut pas qu’on soit dépendant de lui. D’autres mecs sont derrière et veulent montrer tout leur talent et leur potentiel. Ils doivent prendre de la confiance sur ce genre de match."

Référence à Paul Graou ou Baptiste Germain évidemment. Et Juan Cruz Mallia, qui devrait être replacé à l’ouverture, aura d’autant plus de responsabilités sur la conduite du jeu, lui qui est un leader dans ce genre de période, comme Alban Placines et Rodrigue Neti. "On est des joueurs d’expérience de ce groupe, et cela doit se voir pour qu’on apporte ce dont les jeunes ont besoin, précise ce dernier. Je pense que tout le monde va répondre présent."