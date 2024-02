Face à l'Écosse, Posolo Tuilagi est de nouveau entré en jeu. Grâce à sa puissance et son envie il a fait beaucoup de bien aux Français et a pu connaître sa première victoire sous le maillot bleu.

Son arrivée avec le XV de France était attendue depuis un moment, les forfaits et suspension en deuxième ligne l'ont, plus rapidement que prévu, jeté sur le devant de la scène. Contre, l'Irlande son entrée n'a rien changé tant les Bleus étaient dominés et il n'a pas connu la première cape rêvée. À Murrayfield, sa deuxième sélection a été autrement plus joyeuse.

Entré à la 49e minute, le jeune Catalan a d'abord fait beaucoup de mal aux Écossais dans les rucks où il a pu faire parler sa puissance et donner de l'air aux siens. Dans l'émission La Troisième Mi-Temps, nos chroniqueurs sont revenus sur son potentiel, "Derrière (Emmanuel) Meafou ça va faire un carton. On va être au bowling (...). Il va falloir s'y mettre en face". La légende raconte que c'est en plus sa main qui empêche les Écossais d'aplatir l'essai à la dernière minute.