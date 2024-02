World Rugby a annoncé les arbitres qui officieront lors du Tournoi des 6 Nations féminin. On retrouvera notamment la Française Aurélie Groizeleau qui officiera lors de quatre rencontres ainsi que deux autres françaises.

World Rugby a communiqué les arbitres qui seront présentes lors des quinze rencontres du Tournoi des 6 nations féminin 2024. Parmi elles, la France sera dignement représentée avec trois arbitres sélectionnées. Aurélie Groizeleau, Doriane Domenjo ou encore Melissa Leboeuf seront au sifflet ou à la touche sur les différents terrains du 6 Nations.

La première citée officiera notamment lors d'Italie-Angleterre et d'Angleterre-Irlande au centre du terrain. Expérimentée et habituée aux joutes de Pro D2, Groizeleau fera également la touche lors d'Angleterre-Galles et d'Irlande-Écosse. Melissa Leboeuf, elle, connaîtra ses premières dans le Tournoi alors qu'elle continue de faire ses classes dans les championnats français.

À noter aussi la présence de Hollie Davidson, qui a été la première femme à arbitrer lors du Tournoi masculin. Elle était sur la touche lors d'Irlande-Italie dimanche dernier.