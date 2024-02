L'Usap a imposé son rugby avec sa générosité habituelle pour vaincre le leader francilien 26-5. Les funambules Lucas Dubois et Louis Dupichot auront illuminé la rencontre de leur vitesse avec le puissant Oviedo, alors que Tristan Tedder a manqué son retour à Aimé-Giral tout comme Clovis Le Bail emporté par la fougue des Sang et Or.

Les tops Lucas Dubois Il était de retour parmi les titulaires, après la blessure d'Alistair Crossdale, le Catalan devait assurer l'intérim alors qu'il bénéficiait d'un temps de jeu réduit depuis le début de la saison. Il s'est montré décisif dans l'animation offensive depuis son couloir, en étant souvent à l'origine de franchissements, comme sur l'essai de Tom Écochard. L'ailier a disputé un match plein et aura grandement contribué au succès des siens. Joaquin Oviedo Le troisième ligne argentin fut éblouissant. Impactant balle en main (six défenseurs battus), redoutable défenseur et véritable fer de lance d'une défense usapiste inspirée globalement, celui qui a prolongé son aventure à Perpignan, fut le symbole d'un paquet d'avant à la hauteur de l'événement. Tonitruant derrière les rucks, il aura généré l'avancée permanente autour de lui et mis en confiance ses coéquipiers près des zones de marques. Perpignan a totalement éteint les ambitions du Racing 92 et s'impose avec le bonus !



Le film du match > https://t.co/ZoTqJmBNyJ pic.twitter.com/wRakYIYuu3 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2024 Louis Dupichot Son face-à-face avec Tristan Tedder était forcément attendu. La comparaison tout aussi facile entre l'ancien francilien, encore à la recherche de sensation et l'ancien catalan, considéré comme l'un des grands artisans du maintien de l'USAP la saison passée. Il n'y a pas eu match, tant Louis Dupichot fut exalté par l'évènement. Auteur d'un essai plein de fougue pour lancer les débats, il sauva une situation périlleuse auprès de Vinaya Habosi qui aurait pu perturber l'entreprise locale. Les flops Francis Saili À l'image de ses coéquipiers, il a été capable de fulgurances notables et de coups d'éclat majeurs. Casseur de ligne d'avantage, il y a tout de même un déficit notable sur le premier essai encaissé, où il subit le raffut de Dupichot trop facilement. Maladroit dans ses transmissions par la suite, le centre francilien a disparu de la circulation petit à petit. Clovis Le Bail Le demi de mêlée fut chahuté toute la rencontre, notamment lors du premier acte. Sorti à la pause par Stuart Lancaster, l'ancien palois fut perturbé dans son pilotage et la direction du jeu. Peu concerné en défense (4 plaquages manqués), le demi de mêlée n'a jamais pu inverser la tendance face à la furia catalane. Tristan Tedder Il était déjà revenu lors de la préparation estivale et une joute amicale à Aimé-Giral. Celui qui avait tant contribué au maintien de l'USAP la saison dernière, revenait dans son jardin en quelque sorte. L'arrière francilien fut transparent dans son placement et ses erreurs dans le jeu courant. Battu par son vis-à-vis Louis Dupichot d'un raffut sur le premier essai catalan, le dernier rempart francilien a sombré comme les siens dans l'approximatif.