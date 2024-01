Le trois-quarts centre de l’Union Bordeaux-Bègles, Pablo Uberti était forcément frustré après la première défaite à domicile de la saison (26-30) alors que son équipe comptait quinze points d’avance en première période.

Comment expliquez-vous cette fin de première période, qui permet aux Parisiens de recoller à un point à la pause ?

Nous avons manqué de maîtrise en fin de première mi-temps. Nous avons fait trente bonnes premières minutes mais nous encaissons deux essais où on devait faire mieux. Notre indiscipline a donc remis Paris dans l’avancée. Nous n’avons pas su bien sortir de notre camp après avoir marqué. C’est difficile de ne pas encaisser de points en jouant dans notre camp.

Grâce à un essai d'Ahmed en fin de match, le Stade français frappe un gros coup sur la pelouse de l'UBB et met fin à leur série de cinq victoires en Top 14.



Le résumé du match > https://t.co/jwxchDQnJR pic.twitter.com/GBcEWHBr2C — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 27, 2024

Quel est votre premier sentiment à la fin de ce match ?

De la frustration car nous étions sur une bonne dynamique en Top 14 et nous avions aussi gagné de la confiance en Champions Cup en réalisant de gros matchs donc nous avions à cœur de poursuivre sur cette dynamique. Maintenant, les Parisiens avaient annoncé qu’ils voulaient faire un coup chez nous. Ils ont réussi. Bravo à eux.

Avec l’absence de six internationaux, avez-vous le sentiment que les prochaines semaines vont être très difficiles ?

Je ne vais pas dire qu’ils ne vont pas nous manquer. Ce sont six joueurs spéciaux donc forcément quand ils sont sur le terrain ça nous aide tous. Mais nous avons su le faire au mois d’août en réalisant de bons matchs quand ils n’étaient pas là. Nous avons aussi pris le relais sur certains matchs. Je ne vois pas pourquoi on n’arriverait pas à assumer la situation dans les semaines à venir. Nous avons aussi montré que nous étions capables de faire des résultats à l’extérieur. Il va falloir assumer car nous avions malgré tout une équipe capable de battre le Stade français ce samedi. Il faut se remettre au travail et au combat. Il n’y a que ça qui paie.

A lire aussi : Top 14 - Le baromètre de Bordeaux-Bègles - Stade français : Joris Segonds impeccable, Ben Tapuai fautif

Avez-vous ressenti un manque de fraîcheur dans ce match après votre voyage en Afrique du Sud ?

Il ne faut pas que ça nous serve d’excuses. Nous avons effectué un long voyage mais nous avons aussi eu un jour de plus pour récupérer. Des joueurs ont aussi intégré le groupe en amenant toute leur fraîcheur donc je ne pense pas que ça soit ça. Il faut simplement savoir garder sa lucidité et rester froids quand on est devant au score. Il faut savoir gérer ces moments-là sans s’enflammer. On veut mettre en place un jeu très offensif mais il faut aussi savoir sortir proprement de notre camp. Il faut être lucide dans des moments-clés du match pour ne pas donner des points faciles à l’adversaire.

Vous êtes tout de même deuxièmes ex aequo du championnat à mi-parcours, quel bilan faites-vous ?

C’est un bon début de championnat. Mais nous aurions pu avoir quatre points ce soir, ce qui nous aurait donné de l’oxygène car c’est très serré dans le Top 6, où toutes les équipes se tiennent en quelques points. On sait que le moindre faux pas peut nous coûter très cher car les autres ne vont pas nous attendre. Il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Le parcours va être encore très long. On va prendre deux jours pour bien récupérer que ce soit physiquement ou mentalement. Il faut se remettre la tête sur les épaules mais je pense que ce match va nous aider à retrouver un peu d’humilité.