La phase aller de la saison de Top 14 se termine ce week-end avec plusieurs affiches alléchantes. Après deux défaites en Champions Cup, Toulon doit réagir alors que Toulouse pourrait faire l'exploit sur la pelouse du Racing 92... Voici nos pronos pour la 13ème journée !

L'UBB sera privée de la majeure partie de ses internationaux pour défier les Parisiens, à cause des premiers doublons de l'année 2024. Avec une ligne arrière presque intégralement renouvelée, les hommes de Yannick Bru veulent poursuivre sur leur belle dynamique face à un concurrent direct au top 6. Le Stade français serait également bien inspiré de s'imposer à Chaban-Delmas pour envoyer un sérieux message aux cadors du championnat...

Notre prono : victoire de Bordeaux-Bègles, bonus défensif pour le Stade français

Les Basques retrouvent Jean-Dauger une semaine après avoir étrillé Exeter en Champions Cup. Toujours transcendés par leur public, les Basques reçoivent Oyonnax dans un match capital pour la suite de leur saison. Douzièmes avant la 13ème journée, les Aindinois tenteront de créer l'exploit en terre hostile. À égalité avec Lyon, barragiste, Oyonnax devrait s'accrocher jusqu'au bout de la partie...

Notre année : victoire de Bayonne, bonus défensif pour Oyonnax

Les deux équipes sont à un tournant de leur saison. Septièmes du Top 14, les Castrais sont juste derrière Pau et devront s'imposer pour revenir dans le peloton de tête et se relancer. En face, l'ASM sort d'un match nul au Stade français et de deux victoires probantes en Challenge Cup. Les hommes de Christophe Urios sont attendus de pied ferme dans le Tarn et la rencontre devrait être indécise jusqu'au bout.

Notre prono : victoire de Castres, bonus défensif pour Clermont

Le Lou voit la lumière au bout du tunnel. Avant-derniers du championnat, les Lyonnais vont retrouver plusieurs joueurs importants face à l'Usap, à l'instar de Semi Radradra et Josiah Maraku. Dans un match au couteau, les hommes de Fabien Gegenbacher n'ont pas le droit à l'erreur alors que Perpignan pourrait signer un deuxième exploit à l'extérieur, après s'être imposé à Castres juste avant le Nouvel An.

Notre prono : victoire bonifiée de Lyon

Le MHR est toujours en alerte rouge. Dernier du championnat avec quatre points de retard sur le Lou, Montpellier est dans l'obligation de conclure sa phase aller avec une victoire rassurante. Les hommes de Patrick Collazo doivent capitaliser sur leur dernière victoire contre Toulon. En face, la Section paloise a l'occasion de consolider sa place dans les six et d'enfoncer le champion de France 2022. Comme beaucoup de matchs ce week-end, ce duel risque de se décider dans les ultimes instants de la partie.

Notre prono : victoire de Montpellier, bonus défensif pour Pau

Le RCT doit réagir après cinq défaites sur les six derniers matchs et face à des supporters en colère. Pour cet affrontement face au double champion d'Europe, Pierre Mignoni pourra compter sur Mathias Halagahu, Esteban Abadie et Melvyn Jaminet, libéré par le staff du XV de France. À l'inverse, La Rochelle sera privée de nombreux cadres (Wardi, Bourgarit, Atonio, Alldritt, Danty...) et pourrait avoir du mal à contenir la rébellion toulonnaise.

Notre prono : victoire de Toulon

L'affiche du dimanche soir devrait faire parler la poudre. Bien que diminués à cause du premier doublon de l'année, le Racing 92 et Toulouse devraient faire le spectacle à Paris La Défense Arena. Le leader francilien entend s'affirmer davantage alors que les champions en titre tenteront de faire un gros coup dans les Hauts-de-Seine. Dans ce duel de prétendants au sacre final, les Haut-Garonnais pourraient bien gâcher la fête des Ciel et Blanc.

Notre prono : victoire de Toulouse, bonus défensif pour le Racing 92