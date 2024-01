A Nanterre, Nolann Le Garrec et Thomas Laclayat ont fait des misères aux défenseurs tarnais. Ceux-ci furent d’ailleurs bien trop faibles en mêlée fermée pour pouvoir globalement rivaliser…

Les tops

Nolann Le Garrec

Le demi de mêlée du Racing 92 est à n’en pas douter en train de réaliser la saison de sa vie. Face à Castres, Nolann Le Garrec fut donc une nouvelle fois excellent, accélérant le jeu comme il aime le faire derrière les rucks et, tout au long de cette rencontre, trouvant ses soutiens par de superbes passes laser. Connaîtra-t-il bientôt sa première sélection dans le prochain Tournoi des 6 Nations ? Plus les jours passent et plus cela semble évident…

Thomas Laclayat

Absent du dernier déplacement à Bayonne, Thomas Laclayat faisait donc son retour dans le 15 majeur du Racing 92, samedi soir. Verdict ? Dominant en mêlée fermée et hyperactif dans le jeu courant, l’ancien pilier d’Oyonnax a frappé fort, face aux Tarnais. Lui-aussi se replace largement dans la course à la doublure de Uini Atonio, en vue du prochain Tournoi.

Vinaya Habosi

Avec son énorme bandeau sur la tronche, il n’a pourtant pas le morphotype de l’ailier fidjien. Malgré tout, l’ancienne vedette des Fidji Drua, même s’il a encore des progrès à faire en défense et sur les ballons hauts, est un bus, un platane et samedi soir,, Vinaya Habosi, auteur d’un essai en force, fit beaucoup de mal aux défenseurs castrais sur chacun des ballons qu’il eut à négocier.

Les flops

Wilfried Hounkpatin

Sur une surface où son explosivité aurait du faire des miracles, le pilier droit du Castres s’est pourtant montré fort emprunté, samedi soir. Secoué en mêlée fermée par Guram Gogichashvili, il fut également trop neutre dans le jeu courant. On attend évidemment beaucoup plus, d’un tel athlète…

Jack Goodhue

Samedi soir, à Paris-La Défense-Arena, le All Black Jack Goodhue (28 ans, 18 sélections) faisait sa première apparition sous le maillot du Castres olympique. Las, souvent pris de vitesse par les attaquants du Racing 92, la recrue phare de la dernière intersaison du Castres olympique n’avança pas non plus beaucoup balle en mains. Des débuts à oublier, quoi.

Guerois-Galisson Loïs

Tout comme son coéquipier de la première ligne Wilfried Hounkpatin, le jeune Loïs Gerois-Galisson eut toutes les peines du monde à résister à la puissance de la mêlée francilienne au fil de ce match et écopa même d’un carton jaune dans ce secteur de jeu, en première période.