La Section paloise infranchissable avec le plus gros pourcentage de réussite au plaquage, Oyonnax sans bonus depuis le début de la saison, Nicolas Depoortere meilleur franchiseur... Voici les chiffres à ne pas manquer avant la onzième journée de Top 14.

15 : Enzo Forletta est le joueur le plus sanctionné

Le pilier gauche du MHR a déjà été pénalisé à quinze reprises en huit apparitions cette saison. Il devance dans ce classement peu glorieux le troisième ligne parisien Mathieu Hirigoyen (13).

0 : Oyonnax, sans bonus

Oyonnax est la seule équipe du Top 14 à n’avoir pris aucun point de bonus depuis le début du championnat. À l’inverse, le Racing 92 a déjà décroché six points de bonus (trois défensifs et trois offensifs) et a même toujours pris au moins un point cette saison !

10 : Depoortere, roi du franchissement

Nicolas Depoortere réussit un très bon début de saison. Au point d’attirer les regards du staff tricolore. Il faut dire que le centre, champion du monde des moins de 20 ans cet été, brille avec l’Union Bordeaux-Bègles. Il domine notamment le classement honorifique des meilleurs franchiseurs du championnat avec dix premiers rideaux franchis. Nicolas Depoortere devance un trio composé de Théo Attissogbe (Pau), Aymeric Luc (Toulon) et Nolann Le Garrec (Racing 92).

26 points pour Baptiste Germain

Toujours sur la feuille de match mais à chaque fois remplaçant lors des six derniers rendez-vous du Stade toulousain, toutes compétitions confondues, Baptiste Germain devrait lui aussi retrouver le XV de départ à La Rochelle. Depuis le début de saison, l’ouvreur ou demi de mêlée est le deuxième meilleur réalisateur des siens avec 26 points inscrits, derrière l’intouchable Thomas Ramos. Mais ce dernier étant absent pour le déplacement à Marcel-Deflandre, Germain pourrait être responsabilisé face aux poteaux.

2 exercices sportifs négatifs pour Clermont

Il faut remonter à loin, très loin, en tout cas bien avant l’instauration du Top 14 pour trouver pareille trace. Quel que soit son résultat vendredi soir contre l’UBB, Clermont (qui affiche pour l’heure 13 victoires et 16 défaites sur l’année 2023) terminera en effet l’année avec un bilan négatif pour la deuxième fois consécutive, après l’année civile 2022 (15 victoires, un nul, 17 défaites). Peut-être la preuve que, de Gibbes à Urios, les grosses difficultés actuelles de l’ASMvont bien au-delà de son management…

166 : les Parisiens ont dressé les barbelés

Depuis le début de saison, le Stade français a encaissé 166 points en dix journées de championnat, ce qui fait du club parisien la défense la plus hermétique du championnat, à égalité avec le Racing 92. De toute évidence, la méthode importée de Londres par Paul Gustard fonctionne donc à merveille…

90 % de réussite au plaquage pour Pau

Lors du match de la semaine dernière face à Clermont, les Palois ont largement bénéficié de la bonne tenue de leur défense pour s’imposer. C’est bien simple, les coéquipiers de Luke Whitelock ont réussi 90 % de leurs plaquages. Une performance qu’il faudra rééditer.

12 essais inscrits par l’Usap à l’extérieur

Si les Catalans n’ont toujours pas débloqué leur compteur de points à l’extérieur, les Sang et Or se comportent plutôt bien offensivement malgré les apparences. Avec douze essais inscrits loin de leurs bases en cinq rencontres, Perpignan affiche un réalisme intéressant à défaut d’être encore payant aujourd’hui. Seul le leader Racing 92 fait mieux dans la catégorie de ce classement avec treize réalisations.