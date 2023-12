Une nouvelle fois battu à l’extérieur, Bayonne va se retrouver sous pression au moment d’accueillir le leader francilien, samedi. De toute façon, tant que les Basques ne se montreront pas meilleurs en déplacement, la donne sera la même, avant chaque réception.

La scène se répète depuis maintenant de longs mois. L’Aviron bayonnais, intraitable à domicile en Top 14, s’en sort parfois haut la main, s’impose d’autres fois au bout du suspens, mais reste, en tout cas, invincible devant son public. La dernière fois que les Basques ont perdu à la maison, c’était en janvier 2021 (35-37 contre Grenoble), après une pénalité de Romain Barthélémy dans le temps additionnel. La série est belle et louable, mais pour tout dire, l’Aviron n’a pas le choix.

Spring : “Nous sommes meilleurs lorsque nous avons peur”

Incapables de l’emporter à l’extérieur en championnat, les ciel et blanc sont obligés de performer à Jean Dauger pour ne pas tomber dans la zone des relégables, si bien que le slogan “victoire obligatoire” est devenu récurrent avant chaque réception. Ce sera une nouvelle fois le cas, cette semaine, puisque l’Aviron, balayé par Perpignan vendredi dernier (36-10), doit se racheter devant son public, sous peine de se rapprocher dangereusement des deux dernières places. “Nous étions en confiance après le voyage au Munster, nous avions plutôt fait un bon match contre Glasgow, mais nous avons pris une rouste à Perpignan, regrette l’arrière Tom Spring, qui n’était pas du déplacement en Catalogne. Il ne faut absolument pas perdre à la maison samedi. On reçoit le premier, ce n’est pas anodin. Ça va être très dur pour nous, vu que nous sommes dans le bas du tableau et que nous sommes des petits.”

Bayonne, lorsqu’il s’est positionné dans la peau du petit, a déjà battu à trois reprises des gros à la maison cette saison, puisque le club basque l’a emporté face au champion de France en titre (Toulouse), puis contre le Stade français Paris et la Section paloise, alors leaders du Top 14 au moment de leur venue à Dauger. Cette fois, c’est le Racing, qui occupe la première place du classement. “Le Racing est très fort en conquête, c’est la meilleure défense à l’extérieur (20 points encaissés en moyenne, par match, NDLR). C’est une très bonne équipe, mais c’est peut-être une bonne chose pour nous, parce que nous sommes meilleurs lorsque nous avons peur”, poursuit Tom Spring.

Quelques absents

Contre la formation dirigée par Stuart Lancaster, le jeune arrière, qui devrait démarrer la rencontre sur le banc, attend de son équipe qu’elle soit bonne “dans les bases du rugby” et que ses partenaires “combattent ensemble”. “Nous savons que le Racing est une équipe très précise, il faudra qu’on se donne à fond pour y arriver”, ajoute-t-il. Et les quelques absences de poids dans l’effectif ciel et blanc (le talonneur Facundo Bosch, le flanker Arthur Iturria et l’ailier Nadir Megdoud ne devraient pas être disponibles, le trois-quarts centre Sireli Maqala est rentré aux Fidji pour passer Noël) ou la semaine aménagée en raison des fêtes de fin d’année (trois entraînements au lieu de quatre) ne doivent pas altérer le rendement de cette équipe, jusqu’ici intraitable à Jean Dauger depuis qu’elle est remontée en Top 14. “Ce week-end, c’est vrai que nous aurons quelques absents, mais ceux qui jouent vont se donner à fond pour gagner leur place. Il n’y a pas de doute là-dessus, tout le monde sera à 100 %”, termine Spring.