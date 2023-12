Après le match nul historique décroché au Munster, l’Aviron bayonnais reçoit Glasgow vendredi soir. Un match pendant lequel Grégory Patat va continuer de tester des joueurs, car l'objectif premier n’est pas la qualification pour la phase finale, mais la préparation de la suite du championnat.

Du côté de Jean Dauger, l’euphorie, provoquée par le match nul décroché au Munster, a permis à la délégation bayonnaise de ramener des souvenirs à vie de ce court séjour en Irlande, mais les Ciel et Blanc n’ont pas pu rester très longtemps sur leur nuage, la prochaine échéance européenne arrivant à grands pas, avec la réception de Glasgow, vendredi (21 heures). Rentrés tard, dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 4 heures, les Ciel et Blanc ont eu un dimanche de repos et une journée peu chargée lundi, où les réunions et séances de récupération se sont enchaînées.

“J’ai passé les dernières minutes du match commenté par France Bleu Pays basque, j’ai mis la Une du Midol à l’écran. On s’est fait du bien”, raconte le Gersois. Et puis ? Il a débriefé la rencontre et a volontairement cassé l’ambiance. “J’ai fait un arrêt sur image de leur drop (raté à la 82e, NDLR). Je leur ai dit, s’il passe, on pleure. On n’avait rien fait à l’extérieur, on a fait un nul au Munster, mais le sport de haut niveau est un éternel recommencement. Il faut savoir se remettre à sa place. Si on a trop de certitudes, on prend une claque derrière.”

Rien ne change

Le match nul décroché à Limerick n’a rien changé, ou presque, des ambitions de l’Aviron dans cette Investec Champions Cup. “Ce n’est pas notre objectif, mais on va continuer à la jouer. L’acte II a lieu vendredi. Mais on ne se projette pas sur une qualification ou quoi que ce soit. On veut se servir de cette compétition pour grandir”, rappelle le manager. Ce dernier va continuer à utiliser la Champions Cup comme un laboratoire à expériences, et comme prévu de longue date, il effectuera un large turnover dans son XV de départ qui défiera Glasgow.

Seulement cinq titulaires du Munster (Bosch, Marchois, Tiberghien, Héguy et Bruni) seront reconduits parmi l’équipe qui débutera à Jean Dauger. “Je garde ma ligne conductrice, insiste l’ancien entraîneur des avants de La Rochelle. Il y a des associations que je veux voir, des joueurs que je change de poste pour voir s’ils peuvent répondre à mes attentes.”

Première titularisation pour Tiberghien au centre, Hodge démarre sur le banc

Sans le citer, le manager ciel et blanc fait référence, ici, la première titularisation de Cheikh Tiberghien au poste de second centre, une option que Grégory Patat veut pleinement exploiter et qu’il avait déjà voulu tester à Lyon, mais l’ancien Clermontois s’était blessé à l’ischio lors de la mise en place. “Il a une densité athlétique très intéressante, fait mal à l’adversaire, gagne souvent ses collisions et peut débloquer des choses sur les espaces à l’extérieur”, note Grégory Patat. “Au Munster, j’ai terminé la rencontre au poste de premier centre, où j’ai joué 25 minutes, rappelle le joueur polyvalent. C’est un poste qui me plaît, même si je préfère être en treize. Ça me fait plaisir d’y jouer vendredi, car j'aime ce poste et je vais pouvoir me jauger contre une grosse équipe. Ça ne peut être que bénéfique pour le staff et pour moi.”

Par ailleurs, la charnière Aprasidze-Lopez, qui n’a joué que 40 minutes ensemble (au LOU), pourra aussi profiter de ce match pour gagner en automatismes. Luke Tagi va connaître sa première titularisation et Reece Hodge va découvrir le maillot de l’Aviron vendredi soir. Il sera remplaçant mais devrait rentrer en treize ou en quinze. Un joli mélange qui sera aussi performant que le XV remanié, auteur de l’exploit de Limerick ? Il est encore trop tôt pour le dire. “Aujourd’hui, on ne comprendrait pas qu’on passe à côté, vendredi, au niveau du contenu et de l’exigence, appuie cependant Patat. C’est la ligne conductrice qu’on s’est donnée. Le résultat, on verra. Si on se fait rouler dessus et qu’on prend 50 points, l’exploit du Munster sera très loin.”