Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct commenté la 13e journée de Pro D2 et le match entre Angoulême et Agen. Coup d'envoi à 19h30.

Angoulême est 13e avant la 13e journée et veut rebondir après deux défaites consécutives. Agen a pour objectif de faire un coup à l'extérieur pour se rapprocher du top 6. Le coup d'envoi sera donné à 19h30.