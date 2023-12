Après Toulon, c'est au tour du Racing 92 de répondre aux accusations de Hans-Peter Wild. Le président du Stade français, avait pointé du doigt une gestion suspicieuse du salary cap par les deux clubs.

"Je peux payer des tas de joueurs. Mais je ne triche pas. Un jour, j'ai pris l'équipe de Toulon, poste par poste. Ils ont de super piliers, deux super deuxième ligne, et ça continue sur tous les postes... Comment font-ils avec le salary cap ? Et on peut faire la même chose avec le Racing. Ce n'est pas marrant de ne pas jouer sur le même terrain. Cela devrait être les mêmes règles pour tous", c'est ce qu'avait confié Hans-Peter Wild, le président du Stade français.

Ce mardi, à travers un communiqué, Bernard Lemaitre, le président du RCT avait répondu à ces accusations. Cette fois-ci, ce sont les Ciel et Blanc qui ont publié une réponse sur leur site. Le club francilien a tenu à préciser que comme toutes les autres équipes, ils étaient soumis à des contrôles très réguliers et particulièrement intensifs, "nous rappelons au Stade Français Paris que le Racing 92, malgré des allégations répétées tout autant illégitimes que calomnieuses, est soumis à des contrôles annuels certainement plus pointus qu’ailleurs. Chaque année, ils ont abouti à une validation de notre masse salariale conformément au règlement du Salary Cap."

Le club des Hautes-Seines a souhaité rappeler "au Stade Français Paris qu’il n’en a pas toujours été de même pour lui puisqu’en 2020 des "irrégularités" ont été relevées qui ont débouché sur le versement d’une amende de 300 000 € à la Ligue Nationale de Rugby."

Sarcastiques, les Ciel et Blanc se sont félicités des beaux derbys livrés avec leur voisin, ces derniers temps, ces matchs ont tous tourné à la faveur des Racingmen. Avant de terminer en "félicitant" les deux équipes de leur bon classement respectif, pour rappel, les hommes des Jacky Lorenzetti sont premiers du championnat, quand les soldats roses sont, eux, cinquièmes.