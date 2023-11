Alors que Siya Kolisi devrait connaître ses premières minutes en Top 14 dimanche soir, face au Stade rochelais, son coéquipier Ibrahim Diallo évoque les premiers pas du capitaine des Springboks au Racing…

Comment expliquez-vous le bon début de saison du Racing 92, actuel dauphin du Stade français en Top 14 ?

On travaille beaucoup sur notre mentalité et Stuart (Lancaster) nous a aussi demandés de revenir aux bases : défense, conquête et "skills".

Que voulez-vous dire par "mentalité" ?

Le coach veut nous voir nous battre à la sud-africaine : dès que le rideau défensif des Springboks est déchiré, ils courent tous comme des dingues derrière le porteur de balles, se battent jusqu’au bout pour le rattraper... Quand Siya (Kolisi) est arrivé au club, je lui ai aussi demandé : "Qu’avez-vous dans la tête ? C’est quoi, votre secret ?" Il m’a répondu qu’ils étaient programmés pour ça et que s’ils ne luttaient pas pour rattraper l’erreur de leur coéquipier, ils avaient l’impression de le trahir…

A lire aussi : Top 14 - Siya Kolisi (Racing 92) : "Certains joueurs font du surf sur le Brennus, on va essayer de faire pareil sur la Seine"

Siya Kolisi, le capitaine des Springboks, est justement attendu dimanche soir face au Stade rochelais. Que vous inspire donc ce joueur ?

Il est avenant, décontracté, adorable... D’habitude, les nouveaux restent dans leur coin. D’habitude, c’est toi qui vas les chercher pour les mettre à l’aise. Lui ? Il va voir tout le monde, s’intéresse à toi et au bout de cinq minutes, tu as l’impression d’avoir en face de toi un copain de toujours. […] Il s’est aperçu que je me mettais une crème hydratante dans les vestiaires et depuis, n’arrête pas de me chambrer avec ça. Il s’est fondu dans le moule.

Votre nouvel entraîneur, Stuart Lancaster, champion d’Europe avec le Leinster en 2018, peut-il vous donner de nouvelles clés avant d’aborder cette compétition ?

Il l’a aussi perdue deux fois (face au Stade rochelais) et veut sa revanche. Pour l’instant, on n’en a pas trop parlé. Le coach est concentré sur le Stade rochelais, qu’on retrouvera d’ailleurs dimanche soir : eux se déplaceront chez nous pour réaliser un match référence et nous, on donnera tout pour ne pas changer le visage de ce début de saison.

Votre nouveau manager procède à une dizaine de changements tous les week-ends. Cela vous surprend-il ?

Ses compositions d’équipes sont préparées des semaines avant. Stuart veut voir tout le monde, fait tourner tout le monde pour voir ce que tous les joueurs ont en eux. Il n’a pas de mecs qui passent cinq semaines sans jouer et passent leurs temps à bouder.