Carnet noir - Agen : Adieu Jacques Lacroix  

Jacques Lacroix nous a quittés, il avait été deux fois champion de France avec le SU Agen en 1976 et 1982.

Jacques Lacroix vient de nous quitter. Né en 1954, il fut l’un des joueurs majeurs du SU Agen des années 70-80 au poste de trois quarts aile. Il fit partie des joueurs qui furent sacrés en 1976 et en 1982, il marqua un essai en finale la deuxième fois. Ils n'étaient que trois à avoir connu les deux titres, témoins de deux générations, avec Daniel Dubroca et Charly Nieucel.

On le surnommait «Léo» en référence à un ancien champion de ski, Léo Lacroix. Jacques Lacroix était évidemment un affamé de ballon, un joueur chaleureux et souvent fantaisiste qui vit débuter un certain Philippe Sella à ses côtés pour assouvir sa faim insatiable de ballons. Il était originaire de Condom où il avait naguère évolué avec ses deux frères, Serge et Claude. Il n’avait pas de lien de parenté avec le demi de mêlée Pierrot Lacroix, autre grande figure du SU Agen. Recroisé ici ou là au bord des terrains, Jacques Lacroix affichait toujours un caractère aussi chaleureux.

La rédaction de Rugbyrama et de Midi Olympique présente ses condoléances à ses proches.