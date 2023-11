Le jeune centre de l'Union Bordeaux-Bègles Nicolas Depoortere a livré ses ambitions dans un futur proche pour l'AFP. Le capitaine des champions du monde U20 affirme vouloir intégrer l'équipe de France. Il dit aussi voir l'UBB championne de France.

Il est évident que la génération de l'équipe de France championne du monde des moins de 20 ans cet été est talentueuse. Mais en plus, elle est ambitieuse ! Visage de cette équipe, le capitaine Nicolas Depoortere s'impose depuis le milieu de la saison dernière au sein de son club, l'UBB. Déjà fort d'une apparition en demi-finale de Top 14 il y a quelques mois, le centre impressionne par ses qualités physiques et son sens du jeu sous le maillot bordelo-béglais. Auteur d'une grande performance face à Montpellier la semaine dernière, le joueur formé à Izon séduit les observateurs qui, pour certains, le voient comme le futur de l'équipe de France.

"Je vais essayer d'intégrer l'équipe de France prochainement"

Alors qu'un nouveau cycle démarre pour Fabien Galthié après la désillusion du Mondial 2023, le jeune Depoortere pourrait bien vite gravir les échelons... En tout cas, il ne cache pas ses ambitions ! "C'est vraiment un objectif que je me suis mis en tête et je vais essayer d'intégrer l'équipe de France prochainement, a lancé l'intéressé au micro de l'AFP. Pourquoi pas dès le Tournoi des 6 Nations ? Ça va se jouer sur mes performances du week-end, à l'envie, à la mentalité, au profil. Je suis un peu plus grand que les deux autres (Costes et Gailleton, NLDR), on n'a pas le même style de jeu, on verra qui va plaire. Mon profil fait penser à Yannick Jauzion au niveau de la taille et du poids mais celui qui m'impressionne le plus, c'est Sonny Bill Williams. Il faisait vivre le ballon avec tout le temps des "offloads" (passes après-contact, NDLR), un style de jeu que j'aimerais bien mettre en place. Faire vivre le ballon, c'est le french flair aussi."

Prêt à chasser le maillot bleu, Depoortere n'oublie pas l'UBB et le Top 14. Après avoir regardé la Coupe du monde et côtoyé cette semaine à l'entraînement une plâtrée d'internationaux, il se montrait confiant pour les résultats de son club : "On va aller chercher le Brennus, posait-il. On a presque une ligne de trois-quarts qu'avec des internationaux. A chaque fois qu'on s'entraîne avec eux, le niveau est impressionnant. Ça va plus vite, c'est plus précis et franchement ça permet de s'améliorer. À l'entraînement, dès qu'il y a un truc que je ne comprends pas, je vais demander à Damian Penaud, qui est ailier mais peut évoluer au centre, à Matthieu Jalibert, qui a une bonne vision du jeu ou Yoram Moefana, qui joue à mon poste. Ils ont de grandes compétences et à leur contact, on s'améliore. Quand je les ai vus tous alignés contre l'Italie (60-7), je me suis dit "je joue avec eux et c'est extraordinaire pour le club qui prend beaucoup d'ampleur d'année en année"". Avec Nicolas Depoortere, plusieurs choses sont sûres : il est talentueux mais aussi très ambitieux.