Henry Chavancy sera Racingman jusqu'en 2025, au moins. Le centre emblématique du club francilien a prolongé son contrat avec les Ciel et Blanc ce vendredi.

La légende reste. Henry Chavancy a prolongé son contrat avec le Racing 92 jusqu'en 2025. Dans une vidéo originale et humoristique, le club francilien a annoncé l'information ce vendredi, sur les réseaux sociaux. Icône absolue du Racing, le centre international (35 ans ; 5 sélections) a disputé plus de 350 matchs avec le maillot ciel et blanc. Pur produit de la formation francilienne, Chavancy a tout connu avec le Racing depuis son premier match en 2007. Vainqueur du Top 14 en 2016 et finaliste à trois reprises de la Champions Cup (2016, 2018, 2020), le centre va donc prolonger le plaisir une saison de plus.

Pour rappel, Wenceslas Lauret et Francis Saili termineront la saison avec le club francilien, eux qui avaient rejoint les Hauts-de-Seine en qualité de joker Coupe du monde. Mais Stuart Lancaster ne pourra pas compter sur Josua Tuisova, lourdement blessé au genou lors du quart de finale des Fidji face à l'Angleterre. L'ancien centre de Lyon devrait manquer une majeure partie de la saison.