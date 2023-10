Sorti sur blessure lors du quart de finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre, Josua Tuisova pourrait manquer le début de saison avec le Racing 92, son nouveau club.

Le centre fidjien, Josua Tuisova, sorti à la 72ème minute du quart de finale face à l'Angleterre (défaite 30-24), est blessé au genou, annonce le Racing 92, son nouveau club. Suite à un plaquage du troisième ligne anglais, Tom Curry, le Fidjien avait semblé gêné, il était alors sorti en boitillant, pour assister à l'élimination de son équipe depuis le banc.

Le joueur doit passer des examens

L'ailier et centre qui évolue en France depuis 2013, d'abord à Toulon, puis au Lou, et maintenant au Racing qu'il a rejoint cette année, s'est fait connaître pour son physique plus qu'impressionnant. Il aurait donc pu débuter avec le Racing dès le 29 octobre et un déplacement à Montpellier. Mais ses débuts attendront puisque le club francilien a annoncé la blessure de son nouveau joueur. Tuisova doit encore passer des rendez-vous pour déterminer la durée de son indisponibilité.