Tous les résultats de la quatrième journée de Nationale 2.

Pour cette quatrième journée de Nationale 2, Salles et Cognac ont assuré à domicile alors que Saint-Jean-de-Luz a connu une déconvenue à Marcq-en-Baroeul. Dans la poule 2, Auch a frappé un grand coup à l'extérieur et reste leader.

La quatrième journée de Nationale 2 s'est conclue ce dimanche, en fin d'après-midi. parmi les résultats marquants du week-end, Salles et Cognac ont assumé leurs places de premier et second en s'imposant chacun à domicile, face à Niort et Anglet. Mais le carton du week-end revient à Marcq-en-Baroeul qui s'est imposé 48-7 face à Saint-Jean-de-Luz. Les Rennais, eux, se sont imposés sur la pelouse de Marmande.

Auch souverain

Dans la poule 2, Auch s'est imposé sur la pelouse de Dijon. Les Gersois restent donc leaders juste devant Nîmes, vainqueur face à Lannemezan. Le Stade métropolitain a également connu la joie d'un succès à l'extérieur, en prenant le meilleur sur Mâcon. La Seyne reste lanterne rouge malgré un match spectaculaire face à Valence d'Agen (défaite 31-24).

La cinquième journée de Nationale 2 se tiendra le week-end du 7-8 octobre.