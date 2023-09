Ce week-end se jouait la troisième journée de Top 14, la dernière avant la trêve imposée par la Coupe du monde. Plusieurs équipes ont tiré leur épingle du jeu et voient certains de leurs joueurs être récompensés par une place dans le XV de la semaine. C'est le cas de Castres, Pau, le Racing 92 et le Stade français.

Grâce à sa large victoire face à Perpignan, le Racing 92 est évidemment le club le plus représenté dans le XV de la semaine de Midi Olympique. Trois Franciliens sont présents dans l'équipe : Thomas Laclayat, Jordan Joseph et Maxime Baudonne. Ces derniers sont accompagnés par plusieurs paires de joueurs. Deux Palois (Attissogbe, Sénéca), deux Bordelo-Béglais (Lamothe, Garcia), deux Castrais (Nakarawa, Cocagi), deux Parisiens (Briatte, Gabrillagues), deux Toulousains (Graou, Tauzin) et deux Clermontois (Hériteau, Newsome) complètent l'effectif.

Nous pouvons que c'est le jeune ailier de Pau Théo Attissogbe qui a été élu oscar de la semaine dans l'édition du lundi 4 septembre du Midi Olympique.

Le XV de la semaine :

15. Alex Newsome

14. Lucas Tauzin

13. Julien Hériteau

12. Adrea Cocagi

11. Théo Attissogbe

10. Mateo Garcia

9. Paul Graou

8. Jordan Joseph

7. Maxime Baudonne

6. Romain Briatte

5. Leone Nakarawa

4. Paul Gabrillagues

3. Thomas Laclayat

2. Maxime Lamothe

1. Rémi Sénéca