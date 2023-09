Le jeune ailier de la Section paloise Théo Attissogbe a réalisé une belle prestation face à Lyon ce samedi (40-10). Auteur de son premier essai en Top 14, il évoque sa progression et parle de ce moment si spécial.

Sur le plan personnel et collectif, ce début de saison est une réussite. Qu'est-ce que cela vous évoque ?

C’est plutôt plaisant. Au-delà de mon début de saison personnel, c’est l’équipe qui réalise un bon début de saison. Nous arrivons à nous payer et c’était un point que nous voulions améliorer par rapport à la saison dernière. C’est un peu tôt pour en parler car nous n’avons joué que trois matchs mais nous arrivons à enchaîner deux victoires déjà. En plus, la victoire contre le Racing 92 n’est pas un exploit, nous sommes plutôt dans la continuité. Il y a une coupure mais à la reprise, nous allons revenir avec beaucoup d’envie.

Comment êtes-vous pervenus à changer de visage en seconde période pour infliger un cinglant 30-0 à Lyon dans la dernière demi-heure ?

À la mi-temps, il y a eu une bonne régulation, apportée par le staff mais aussi par les joueurs dans le vestiaire. C’était très calme et très froid. Notre charnière nous a parlé de notre attaque, nos leaders sur notre défense. C’est cette bonne régulation qui nous a permis de revenir sereins en deuxième mi-temps, en mettant notre jeu en place. Nous avons pu dérouler et le score le reflète à la fin.

Comment la charnière a su opérer cette "régulation" ?

Thibault, qui est un de nos capitaines, nous amène beaucoup de leadership. Joe nous amène beaucoup de sérénité. Ils ne se sont pas affolés sur le terrain. Pour les « gros » et pour nous, ça amène du sang-froid, ce qui est hyper important. Nous avions beaucoup travaillé sur nos exit (sorties de camp, NDLR) et cela a été très important pour que nous soyons froids et puissions valider nos marques, ce qui avait été notre défaut la semaine dernière et celle d’avant.

Parlez-nous de votre premier essai en Top 14 ! Quelles sont les sensations ?

Ça fait plaisir ! Il y a un espace, j’accélère, je fais un par-dessus… Le rebond n’est pas favorable mais les coéquipiers suivent derrière et après nous connaissons Dan ! La vista : il va petit côté et il me la donne. Je n’ai plus qu’à aplatir. Ça nous permet de faire un petit break avec Lyon donc ça fait plaisir.

Vous sentez que la Section paloise a changé de visage en ce début de saison ?

Je regardais cela d’un peu plus loin la saison dernière mais c’est sûr qu’il y a un peu plus de maturité, mais aussi de rigueur et de précision. C’est cela qui nous amène à avoir des lancements plus précis et donc des situations plus favorables. Nous marquons alors plus d’essais, de points. C’est le travail de la préparation qui paie.

Vous sentez qu'un groupe de jeunes joueurs commence à prendre de plus en plus de place ?

C’est l’objectif de tout jeune. Nous sommes pas mal du centre de formation qui commençons à pousser. Dès que nous avons une opportunité, nous croquons dedans à pleines dents. Personnellement, j’essaie de ne pas trop réfléchir pour essayer de jouer un maximum.

Mais encore ?

Petite anecdote : nous sommes de plus en plus dans le bus (sourire). Donc ça veut dire que nous sommes dans le groupe pro de plus en plus. Nous sentons que nous sommes un groupe de jeunes qui pousse à la porte. C’est hyper facile de s’intégrer dans ce groupe, les gars sont hyper sympathiques. Je prends l’exemple de Jack Maddocks qui est à mon poste. Il m’aide beaucoup, c’est hyper facile de parler avec lui et je pense que je peux grandir à ses côtés.

Vous êtes surpris de votre début de saison ?

C’est une bonne surprise mais intérieurement, c’était quelque chose auquel je pensais. Je suis quelqu’un d’ambitieux mais ce n’est que le début et je suis déjà heureux d’avoir pu jouer au Hameau. C’est quelque chose qui compte aussi énormément pour moi car nous voyons que le public nous soutient et ça nous fait plaisir et du bien sur le terrain

L'aventure que fut la Coupe du monde U20 vous a changé en tant qu'homme et de joueur ?

Oui ça m’a apporté au niveau rugby. C’est une des premières fois de ma "jeune carrière" que je joue des matchs à aussi haute importance : une demi-finale et une finale de Coupe du monde, un match contre les All Blacks… Ça m’a permis dans mon avant-match de mieux me connaître, mieux savoir ce dont j’ai besoin. Ça m’a fait grandir, tout comme au niveau de l’humain.

Vous allez aussi participer au SuperSevens, en quoi cela peut-il vous faire progresser ?

C’est un objectif pour moi que nous nous sommes fixés avec Séb (Sébastien Piqueronies, NDLR). J’en ai fait pas mal l’année dernière. Dans mes contacts défensifs notamment, puisque c’est là où j’ai une grande marge de progression, ça m’aide. Ça va me faire évoluer, en tout cas je l’espère.