Ce mardi, le RCT a annoncé la prolongation de contrat de Mattéo Le Corvec (22 ans), jusqu'en 2025. Le jeune Toulonnais a signé par la même occasion son premier contrat professionnel et marche sur les traces de son père.

Un minot de la rade poursuit en rouge et noir. Mattéo Le Corvec, Toulonnais depuis ses douze ans, a passé un grand cap dans sa carrière ce mardi. Toulon a annoncé que son troisième ligne avait signé son premier contrat professionnel et serait maintenant lié au club jusqu'en 2025. Ancien international U20, celui qui avait été surclassé de toutes les catégories de jeunes marche sur les traces de son père, qui avait débuté sa carrière avec le RCT. Auteur de onze matchs la saison dernière, Le Corvec prend de plus en plus d'importance au sein du groupe.

Sur les pas de son père

Entouré par de grands joueurs, il a tout de même été embêté par les blessures ces derniers mois. Le Directeur Sportif du Rugby Club Toulonnais Laurent Emmanuelli s'est exprimé sur cette signature : "Mattéo est un travailleur inlassable, doublé d’un état d’esprit remarquable. Grâce à son potentiel athlétique et sa capacité à défier l’adversaire en attaque comme en défense, son profil est intéressant pour la troisième ligne Rouge et Noir au sein de laquelle il aura à cœur de continuer sa progression. Nous sommes avant tout ravis pour lui et pour la formation toulonnaise."