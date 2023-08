Un an seulement après son arrivée sur la rade, l’ex-Racingman a fêté ses deux premiers capitanats face à Perpignan et Lyon. Si la nouvelle a pu surprendre en dehors de Besagne, le choix a été une évidence au sein de la maison frappée au muguet. Explications.



Arrivé sur la pointe des pieds, l’an dernier, Teddy Baubigny n’a pas tardé à faire valoir son statut d’international en puissance, et de référence à son poste en Top 14. Lors de son premier entretien au Midi Olympique, en octobre dernier, le natif de Meaux avait feint une ambition pesée, mais légitime, à l'heure de relever un nouveau défi. "Je veux être le meilleur possible pour le RCT. Je veux devenir un cadre de Toulon. Ça fait quelques mois que je suis là, mais je veux, à terme, prendre de la place dans le vestiaire, être respecté, et devenir un joueur majeur de Toulon".



Neuf mois après ses propos, le talonneur a tenu sa parole au terme d’une fin d’exercice en mode boulet de canon. Ses performances n’ont pas échappé aux exigeants supporters toulonnais, ainsi qu’à l’encadrement et au vestiaire varois. Efficace en touche, solide en mêlée devant un des packs les plus efficaces du championnat, l’intéressé apporte aussi un plus indéniable dans le jeu courant grâce à son activité débordante. Ces attributs en font, d'une manière légitime, un des hommes de base de Mignoni.

Pierre Mignoni a choisi de donner les clés du camion toulonnais à Teddy Baubigny. Icon Sport - Icon Sport

"Il est prêt à assumer ce rôle"

Dépourvu de ses capitaines de l’an passé, partis à la retraite (Parisse, Bastareaud) ou avec leur sélection (Alainu’uese, Ollivon, Serin), le directeur du rugby a transmis le rôle sacré à son international français "comme une évidence". "Oui, c’est et ça sera mon capitaine pour le début de saison. Teddy a pris de l’ampleur en fin d'exercice. C’est quelqu’un qui a toutes les capacités pour être un bon leader. Il sait amener les autres avec lui. C’est un exemple sur et en dehors du terrain notamment dans sa manière de communiquer, de se préparer. Tout cela fait qu’il est mon capitaine".



Pierre Mignoni avoue avoir tranché de manière individuelle. "Je l’ai vu évoluer la saison dernière. C’était sa première saison à Toulon et il avait besoin de connaître plus les hommes. Maintenant, il est prêt à assumer ce rôle dans ce début de saison très important pour le club. Je n’ai pris l’avis de personne pour désigner Teddy Baubigny. J’ai pris la décision avec mon staff avant de dévoiler mon choix au groupe. Mais, je répète, c’est une évidence".

Un intérim avant les retours d'Oliivon et Serin ?

D’ailleurs, l’ex-Francilien a senti rapidement qu’il aurait une responsabilité différente. "Sur la présaison, le staff m’a plus impliqué dans la vie du groupe en dehors du terrain. Tout s’est fait naturellement. Ce rôle me rend fier, il impose beaucoup de responsabilités. J’ai aussi conscience que les capitaines de notre équipe, ce sont Charles (Ollivon) et Baptiste (Serin), qui ne peuvent être avec nous".

Avant les retours de Charles Ollivon et Baptiste Serin, Teddy Baubigny veut saisir sa chance. Icon Sport - Icon Sport

Dans sa tâche, l’ex-Racingman n’est pas du genre à être un monarque. Devenu de facto le meneur des "Gardiens du Temple", un groupe de joueurs désigné par Mignoni pour échanger sur les impressions et les sentiments du vestiaire, il a une vision "collective" du capitanat. "Le leadership doit venir de la part de tout le monde. Il y a beaucoup de cadres et de joueurs importants qui ne sont pas là. Mais, je ne vois pas le rôle comme quelque chose de personnel. Je ne veux pas être ce genre de capitaine ou de leader qui soit le seul à parler".

"Être capitaine, ce n’est pas une question d’être le plus vieux"

Déjà intronisé au poste au Racing 92, il a surtout conscience que sa nouvelle légitimité passe avant tout par le terrain. "Ce sont mes performances et le regard des autres au travers de ma première saison qui m’a permis de prendre une place dans ce vestiaire. Maintenant, le plus dur reste à faire, et je dois confirmer".

Pour endosser "cette opportunité de dingue", le néo-désigné compte ainsi sur plusieurs relais à l’instar de Setiano, Tolofua et Sinzelle. Le centre, blessé rapidement à Lyon, s'est confié sur l'aura de son équipier. "Être capitaine, ce n’est pas une question d’être le plus vieux. Ce n’est même moi qui l’aurait été puisque Jones et Young sont désormais les plus anciens (rires). En fait, Teddy n’a rien forcé pour prendre de la place dans notre vestiaire. Au fur et à mesure, il a pris la parole de manière plus régulière. Il sait se faire comprendre, et faire passer des messages. Il a une expérience certaine, et elle doit tirer le collectif vers le haut".

Teddy Baubigny a déjà connu le capitanat lorsqu'il jouait au Racing 92. Icon Sport - Icon Sport

En quête de progression, le capitaine compte prendre tous les nouveaux aspects du poste à cœur. "Je dois m’appuyer sur un mec comme Alun Wyn Jones qui impose un respect naturel. Je pense notamment au poids qu’il peut même avoir sur des arbitres. Avec Romain (Poite), j’aborde énormément les caractéristiques du rôle, et la relation que je dois avoir avec l’arbitre. Je travaille tout ça avec Alun Wyn et Romain. C’est important d’utiliser toutes les forces majeures du club. Je veux être un capitaine taiseux et à l’écoute de l’arbitre avec un échange amical afin que toute l’équipe puisse en bénéficier. Je ne veux pas être quelqu’un de direct même s’il faut parfois s’imposer pour que l’équipe se fasse respecter". La déclaration n'est pas à prendre comme une menace, mais comme une nouvelle promesse.