Si le banc en "6 - 2" fut un des piliers de la série de 14 succès consécutifs des Bleus et un marqueur fort du mandat de Fabien Galthié, il arrive parfois que l’histoire bégaie. Ça a bien failli survenir dans le chaudron de Geoffroy Guichard.

Avoir quasiment un paquet d’avants complet prêt à surgir du banc des "finisseurs" pour conclure une rencontre, ça peut avoir du bon. L’histoire l’a montré. Sur la série historique de 14 succès consécutifs construite entre novembre 2021 et février 2023, le XV de France a aligné à 12 reprises son banc en "6-2" (les seules exceptions remontant à la réception de l’Italie et au déplacement au pays de Galles lors du Tournoi 2022). Avec pour sommet la prestation de Sekou Macalou au "poste" d’ailier-flanker face aux champions du monde Sud-Africains (novembre 2022).

Omniprésent pour sa première sortie estivale, Charles Ollivon est apparu plutôt fringant lors de la victoire des Bleus face à l’Ecosse. Mais, si l’ensemble de l’équipe a connu des trous d’air physiques, lui se veut lucide et rassurant.



Ses propos > https://t.co/HAm2PlbgcM pic.twitter.com/Jx7jbHLDF6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 13, 2023

Mais c’est aussi une prise de risque. Fabien Galthié a beau dire qu’elle est calculée et adaptée au gré de la polyvalence des uns et des autres, il n’en demeure pas moins qu’un scénario comme celui de samedi soir à Saint-Etienne peut survenir. Avec le sentiment de se lancer dans un atelier bricolage… Perdre coup sur coup le demi d’ouverture Romain Ntamack et le trois-quart centre Jonathan Danty a contraint le staff à une réorganisation pour le moins acrobatique. "Il a fallu que l’on coache différemment : faire monter Thomas Ramos (à l’ouverture), faire glisser Paul Boudehent au centre à la place de Jo Danty, mais on s’est bien adapté, a positivé Galthié. C’était bien aussi de voir Louis (Bielle-Biarrey) à l’arrière et de donner du temps de jeu à Thomas à l’ouverture. Certes, ça nous a mis en difficulté, mais on a trouvé des solutions. C’était un match d’entraînement parfait."

Le souvenir de Dublin

C’est pourtant le moment où le XV d’Ecosse, profitant de quelques instants de flottement conjugués à d’autres facteurs comme la fatigue ou un niveau de préparation moins avancé que celui des "Scottish", a bien failli renverser la rencontre, jusqu’à revenir à égalité au tableau d’affichage (27-27). "Mais, l’équipe a une expérience collective qui nous permet de ne pas paniquer" glisse le troisième ligne Grégory Alldriit. Il n’empêche, la victoire s’est jouée à peu de chose, sans doute parce que cette réorganisation a bousculé les repères d’une équipe en pleine préparation. En fait, systématiser un banc des remplaçants à 6 avants et deux trois-quarts, c’est restreindre ses options tactiques, notamment derrière.

Certes, cela permet de terminer les rencontres avec un paquet d’avants "frais", mais souvenez-vous de la défaite à Dublin dans le dernier Tournoi des 6 Nations. Face aux Irlandais, pour suppléer Ramos en difficulté à l’arrière, le staff avait lancé Matthieu Jalibert, ouvreur de métier, à l’arrière, sans grande réussite. En fait, la non-polyvalence du demi de mêlée Maxime Lucu fait qu’il n’y a qu’un seul arrière sur le banc couvrant l’ensemble des postes du dix au quinze, sauf à reconvertir un troisième ligne comme c’est le cas avec Sekou Macalou ou Paul Boudehent. Forcément, parfois, ça fonctionne. Parfois, un peu moins…