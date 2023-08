Si les Bleus ont su inscrire un essai en première main durant l’infériorité numérique de l’Ecosse, l’animation offensive a montré qu’elle devait eêtre encore travaillée...

Ce qu’il y a de bien avec Fabien Galthié, c’est que son visage est souvent le reflet de ses émotions. Aussi, sa moue dubitative samedi soir en conférence de presse à l’instant de dresser, à chaud, un premier bilan de l’animation offensive de son équipe en disait long sur ses attentes inassouvies. "Nous avons eu quelque temps forts qui nous ont permis de scorer et de gagner cette rencontre, a-t-il dit. À quelques moments, on a trouvé ce que l’on recherchait. Mais il y a eu aussi beaucoup de moments où l’on a été en difficulté. Les Écossais nous ont imposé beaucoup de rythme et d’intensité. Même si on a marqué trois essais et qu’on s’est créé quelques occasions, on a quand même beaucoup de points d’amélioration dans notre jeu de possession (il marque une pause). Tout comme dans notre jeu de dépossession et notre défense. Il y a des choses qui peuvent nous satisfaire, mais globalement, (les difficultés) ça peut s’expliquer. D’abord, par notre incapacité à jouer juste. Ensuite, par le mélange de la fatigue et le manque de rythme."

Sur le jeu de possession, la frustration de Galthié est probablement née de l’incapacité à soutenir la comparaison avec le XV du Chardon. Sur l’ensemble de la rencontre, les joueurs de Gregor Townsend ont tenu le ballon durant 60 % du temps. Un chiffre qui a dépassé les 70 % au cours des quarante premières minutes. La raison ? Entre maladresse et mauvais choix, les Bleus ont très souvent rendu la possession à leur adversaire.

Une identité de jeu à définir

Pour autant, le patron des Bleus n’a pas montré d’inquiétude particulière. Il l’a rappelé samedi soir à l’issue de la victoire de son équipe : "ce sont des matchs de préparation". Il a aussi répété que "les Écossais ont un mois et demi d’avance sur nous", que "leur championnat s’est terminé mi-mai quand le notre s’est achevé le 17 juin" avant d’insister sur le fait que "c’est un autre élément à prendre en compte dans l’analyse". Certes. Mais dans un mois, l’Écosse n’aura-t-elle pas toujours un peu plus d’un mois d’avance ? Cette rencontre démontre donc l’étendue du chantier tricolore. Un chantier qui n’apparaît pas si grand aux yeux de l’ancien demi d’ouverture du XV de France Yann Delaigue (lire ci-dessous). Au contraire. Pour celui que l’on surnommait le petit Mozart, "les Bleus ne sont pas loin". Sans doute a-t-il raison. L’essai de Romain Ntamack en est l’illustration. Un essai en première main après un lancement exécuté à merveilles derrière une mêlée fermée. Mais force est de souligner qu’à cet instant de la rencontre les joueurs au chardon évoluaient en infériorité numérique en raison du carton jaune du demi de mêlée Ali Price.

Quant aux deux autres réalisations signées Damian Penaud et Charles Ollivon, la première est la conséquence d’une exploitation parfaite d’un ballon de récupération ; la seconde d’une inspiration géniale toulouso-toulousaine entre Ramos et Dupont, conclue par le Toulonnais. Autant dire que pour ce qui est des lancements en bonne et due forme, les supporters présents à Geoffroy-Guichard devront sans doute attendre les prochaines sorties de cette équipe de France à Nantes, puis au Stade de France contre les Fidji et l’Australie, que les repères de jeu soient probablement mieux assimilés.