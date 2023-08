Ce jeudi, le RCT a officialisé l'arrivée d'un nouveau joker Coupe du monde : le demi de mêlée Michael Young (34 ans). Ce dernier arrive des Newcastle Falcons et remplacera numériquement Jake Gordon, pour qui le passage sur la rade aura été court.

Pierre Mignoni avait confié rechercher un joker Coupe du monde supplémentaire, c'est désormais chose faite ! Toulon a annoncé ce jeudi la signature du demi de mêlée Michael Young. Arrivé de Newcastle, où il était titulaire depuis 2015, Young vient renforcer l'équipe suite au départ de Jake Gordon. Le dernier cité avait été recruté en tant que joker Coupe du monde mais avait finalement quitté le RCT rapidement en raison d'une "sévère" commotion cérébrale. Toulon a donc bouclé son recrutement à un poste où Baptiste Serin est encore convoqué avec le XV de France.

??????? ????? ??? ?????????? ! \ud83d\udd34\u26ab



Le demi de mêlée Anglais en provenance de Newcastle s'engage en faveur du @RCTofficiel comme Joker Coupe du Monde \ud83d\udca5



Et bienvenue \ud83d\udc4b — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) August 3, 2023

Pierre Mignoni affirmait au sujet de Young : "Joueur club, Michael est un fin stratège et un bon finisseur. Vif, il est capable de peser autour des rucks. Il apportera, également, toute son expérience au groupe. Ayant été capitaine de Newcastle à plusieurs reprises et notamment en fin de saison dernière, en l’absence de Will Welch." Toulon débutera la saison avec un déplacement à Lyon, le 19 août.