L'Italie affrontera l'Écosse le 29 juillet prochain à Murrayfield (Edimbourg). Un XV de départ où l'on retrouve Martin Page-Relo à la mêlée. Ange Capuozzo est encore en phase de "récupération".

Les deux petits nouveaux se nomment Martin Page-Relo, bien connu du championnat de France, et Lorenzo Pani. Ce dernier, âgé de 21 ans, évolue au sein des Zebre de Parme. Il est arrivé en cours de préparation suite à la blessure de Padovani. "La sélection de Pani s'explique par notre volonté de voir un joueur ayant fait une bonne saison avec les Zebre. Il a de grandes qualités physiques et techniques pour remplacer Padovani. Allan est lui aussi capable d'assurer le poste arrière. Mais cette fois nous voulions essayer quelque chose de nouveau, avec l'essai de Pani au niveau international."

Sans Padovani, Marin ni Lucchesi au Mondial

De son côté, Ange Capuozzo ne figure pas dans cette première composition de la préparation pour la Coupe du monde. L'arrière du Stade toulousain suit en effet une préparation de son côté. Mais il sera prêt assez tôt : "On ne le verra pas contre l'Irlande mais il respecte un temps de récupération qui lui est propre. Il sera à disposition de la sélection pour le match contre la Roumanie. [...] En ce qui concerne Padovani, Marin et Lucchesi, malheureusement ils ne seront pas à la Coupe du monde. Les deux premiers ne pourront revenir jouer qu'en octobre, tandis que Gianmarco sera disponible mi-septembre. Ce serait malgré tout trop tard pour le Mondial. J'ai parlé avec eux et ils sont évidemment très déçus. Mais ils comprennent qu'on ne peut pas faire autrement."

Le XV de l'Italie : 15. Pani ; 14. Bruno, 13. Menoncello, 12. Morisi, 11. Ioane ; 10. Allan, 9. Page-Relo, 7. Zuliani, 8. Halfihi, 6. Ruzza (c) ; 5. Zambonin, 4. Sisi, 3. Ceccarelli, 2. Faiva, 1. Zani.

Remplaçants : 16. Manfredi ; 17. Fischetti ; 18. Alongi ; 19. Iachizzi ; 20. Cannone ; 21. Garbisi ; 22. Da Re ; 23. Mori.