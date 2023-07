Assuré d'évoluer en Pro D2 la saison prochaine depuis quelques jours seulement, Grenoble a officialisé toutes ses recrues dans la foulée. La dernière arrivée officialisée est celle du pilier droit Siua Halanukonuka. Le Tongien de 36 ans portait le maillot de Perpignan la saison dernière en Top 14.

Le FCG consolide le côté droit de sa première ligne. La saison prochaine, le staff isérois, dirigé par Aubin Hueber, pourra compter sur l'expérience de Siua Halanukonuka. Agé de 36 ans, l'international tongien aux 9 sélections peut rendre de magnifiques services en mêlée fermée.

Lors des trois derniers exercices, ce dernier évoluait du côté de Perpignan. Au total, il a pris part à 46 rencontres avec l'Usap, dont 37 en Top 14 lors des deux dernières années. Il a également connu la Pro D2 avec les Sang et Or lors de sa première saison en Catalogne. Il a également porté le maillot de Narbonne en deuxième division, c'était lors de la saison 2014/2015.

Siua Halanukonuka, pilier droit, 36 ans, s’engage avec le FCG pour une saison. International tongien (9 sélections), Siua a joué 37 matchs de TOP14, 18 matchs de ProD2, 50 matchs de Super Rugby, Pro14, et 9 matchs de Champions / Challenge Cup ? pic.twitter.com/A9GjzbpCuF — FC Grenoble Rugby #AllezFCG (@FCGrugby) July 16, 2023

Huitième recrue du FCG

Durant sa carrière, Halanukonuka a également joué pour les Highlanders en Super Rugby et les Warriors de Glasgow en Pro 14. Sa signature clôture le recrutement grenoblois. Avant lui, les arrivées des deuxième ligne Pierce Phillips, Brandon Nansen et Giorgi Javakhia, du demi de mêlée Barnabé Couilloud, du demi d'ouverture Sam Davies et des ailiers ou arrières Geoffrey Cros et Nathan Farissier avaient été officialisées.