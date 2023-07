Mathieu Cidre, qui a quitté son poste à Carcassonne après huit saisons au club, rejoint le RC Vannes pour s'occuper des avants dans le staff de Jean-Noël Spitzer.

On savait que Mathieu Cidre allait quitter Carcassonne. L'entraîneur des avants de l'USC, qui occupait ce poste depuis sept ans, met un terme à une aventure démarrée en tant que joueur en 2009 et poursuivie, après une parenthèse à Vienne, avec le coaching des espoirs de Carcassonne à partir de 2014. En 2016, il prenait en charge les avants audois. Ce mercredi, on apprend que l'ancien talonneur international avec l'Espagne prend la direction de Vannes.

Le RC Vannes a en effet officialisé son arrivée dans le staff de Jean-Noël Spitzer. "Bienvenue à Mathieu qui vient amener sa compétence à notre projet. Son parcours et la qualité de son travail auprès du pack de Carcassonne sont indéniablement une ressource pour notre club. Mathieu aura comme chaque membre du staff une action transverse sur la globalité du jeu et la spécificité du jeu des avants." De son côté, Mathieu Cidre a déclaré : "Je suis très heureux d’intégrer le Rugby Club Vannes qui évolue de saison en saison. C’est un club qui est aligné avec ses ambitions avec un projet phasé et partagé avec son territoire. C’est un nouveau challenge qui s’ouvre à moi."