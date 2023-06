Grégory Alldritt était inévitablement très déçu par la cruelle défaite de La Rochelle en finale de Top 14 face à Toulouse, ce samedi soir. Le capitaine a reconnu les erreurs de son équipe et est persuadé que cette énorme frustration rendra le club plus fort à terme.

On ne peut que tenter d’imaginer votre déception après ce dénouement cruel…

C’est énormément de déception oui. Ça va être dur à digérer ces prochains jours mais il faut le digérer. C’est ce qui va nous rendre meilleurs. Il faudra se forcer à regarder le match, ça va être dur mais il faut le faire. Il faudra voir où on a fait les erreurs et encore progresser.

Y a-t-il un sentiment d’incrédulité après ce final inattendu ?

C’est vrai c’est dur de perdre ainsi. Mais on avait gagné deux finales de cette façon. Il faut aussi savoir être de l’autre côté. On peut se trouver toutes les excuses du monde mais ça, c’est une mentalité de perdant. Il faut se remettre en question, de façon bienveillante, afin que cette finale nous permette de progresser.

A lire aussi : Finale du Top 14 - Les notes de La Rochelle : Jonathan Danty fébrile, Ulupano Seuteni fautif, Uini Atonio surpuissant

Voir les Toulousains soulever le Brennus a dû être difficilement soutenable…

Oui, ça a été très dur. Mais c’est important de le regarder, de l’ancrer dans la mémoire pour que ça serve plus tard. Comme je l’ai dit dans le vestiaire, c’est loin d’être la fin d’un cycle. Par respect pour les joueurs qui arrêtent ou qui partent et tout ce qu’ils ont donné, il faut que l’on continue pour ce groupe. On est loin d’être rassasié, on a encore très faim. Ce match a prouvé que Toulouse n’est pas forcément meilleur… Enfin, si, ils sont meilleurs, ils ont gagné le titre mais on a rivalisé avec eux pendant 78 minutes. Je n’ai pas envie de le dire, c’est encourageant.

Soit on reste là-dessus, soit on le digère

Comme en Champions Cup, on a le sentiment que vous pouvez vous mettre plus vite à l’abri…

Bien sûr, on perd le match en leur offrant trois pénalités faciles, surtout avec les buteurs qu’ils ont, pour revenir et passer devant. Ce sont des fautes que l’on peut éviter. En face, il y a des joueurs qui ont l’habitude du niveau international. Ils ont su exploiter nos erreurs pour marquer.

Comment voyez-vous la suite ?

D’abord, il faut couper et bien se régénérer. Ça va être une saison spéciale. On l’a fait par le passé, on reviendra plus forts. Nous allons "retravailler" énormément. Il y a beaucoup d’humilité dans ce groupe et ce club. On va en rejouer des finales et on va en gagner, des titres, j’en suis persuadé.

Vous allez retrouver les Toulousains en équipe de France. Comment appréhendez-vous ces retrouvailles ?

Soit on reste là-dessus, soit on le digère. Ça va être dur. Mais ce sont de grands monsieurs, des grands hommes et tout le monde fera la part des choses. Nous serons tous dans le même bateau pour un objectif qui est peut-être plus beau et plus grand. On va laisser tout ça de côté et on sera focalisé sur notre objectif commun.

Le deuxième sacre en Champions Cup atténuera-t-il, avec le recul, cette frustration majuscule ?

C’est ce que je disais hier… Une défaite, c’est énormément de déception, on a le sentiment de foutre en l’air tout le travail fait depuis juillet dernier. Dans les mois qui arriveront, peut-être que l’on relativisera et que l’on se satisfera de cette deuxième étoile qui est tout de même énorme pour le club et le groupe. Mais là, c’est beaucoup de déception.