Revivez notre avant-match de la finale et analysez notre équipe La Grande Mêlée !

Ce samedi soir, le rugby français va s'arrêter de respirer pendant deux heures lors de la grande finale du Top 14 entre Toulouse et La Rochelle. À l'issue de cette rencontre, on connaîtra le champion de France 2023, et l'équipe qui succèdera à Montpellier. Pour l'occasion, on s'est retrouvé sur la chaîne Twitch de Midi Olympique pour faire notre équipe La Grande Mêlée !