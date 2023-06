Le rendez-vous est fixé. Ce samedi à 21 heures, le Stade toulousain et le Stade rochelais se retrouveront sur la pelouse du Stade de France avec une seule idée en tête : ramener le Bouclier. Pour les supporters qui ne pourront pas faire le déplacement dans la capitale, les villes de Toulouse et La Rochelle ont mis en place des dispositifs pour profiter pleinement de cette finale.

Des écrans géants dans les deux villes

À La Rochelle, les supporters ne seront pas déboussolés puisque c'est le même dispositif que pour la finale de Champions Cup qui sera mis en place. Dès 14 heures les supporters rochelais pourront se rendre sur le Vieux Port. Aux abords la circulation sera fermée et les bus détournés vers les axes secondaires pour permettre une circulation plus fluide à pied. Deux écrans géants de 62m2 seront installés sur le Vieux Port pour permettre au plus grand nombre de soutenir le Stade rochelais. Des bandas seront aussi de la partie pour animer le port.

Le plan du Vieux Port pour les festivités.

Pour des raisons de sécurité, la ville précise dans un communiqué qu'il sera interdit de sauter dans le port à partir de 20h30, le niveau de la mer étant insuffisant à cette heure-là de la soirée. Un déploiement renforcé des forces de sécurité et de secours est prévu pour couvrir ce moment festif. Le match sera également diffusé à "La Sirène", une salle de concert de La Rochelle. L'entrée sera libre et une soirée avec un concert ainsi qu'un DJ est organisée dans la foulée de la finale.

Une fan zone à Paris

Du côté de Toulouse, c'est presque une habitude pour les supporters Rouge et Noir qui auront rendez-vous sur la place de Capitole pour visionner la finale. La circulation des véhicules sera interdite dès 15h30 et ce jusqu'à minuit ce samedi.

Le plan de la Place du Capitole pour les festivités Toulouse Mairie Métropole - Toulouse Mairie Métropole

Un écran géant sera placé sur la célèbre place de la ville rose pour réunir un maximum de supporters toulousains. Plusieurs bars de la ville diffuseront également le match.

\ud83d\udce3 La Bodega du Stade vous attend à Paris \ud83d\udea9\ud83c\udff4



\ud83d\udccd Votre destination, ?? ??? ????????? ! Rdv ce samedi, à partir de 11h \ud83c\udf89



Un grand merci à la Région @Occitanie et à la Ville de @Toulouse pour leur soutien dans l'organisation

Ceux qui auront la chance de se rendre à Paris pourront se retrouver grâce à une fan zone organisée Rue Princesse à partir de 11 heures ce samedi. Le Stade rochelais n'a (pour l'heure) pas organisé de fan zone en terre parisienne.