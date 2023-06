Ce vendredi, le Stade toulousain s'est brillament qualifié pour le finale du Top 14 en écrasant (41-14) le Racing 92. En finale, les Haut-Garonnais vont défier La Rochelle pour tenter de soulever le bouclier de Brennus comme en 2019 et 2021.

Avant leur large succès contre le Racing 92, Antoine Dupont et ses coéquipiers restaient sur trois défaites de rang lors d'une demi-finale. La saison dernière, les Rouge et Noir s'étaient inclinés contre le Leinster en Champions Cup et face au Castres olympique en championnat.

Cette saison, les joueurs d'Ugo Mola ont une nouvelle fois fait les frais des Irlandais. Ils ont été largement battus par les Leinstermen sur le score de 41-22. Un nouveau revers que les Toulousains ont mis du temps à digérer. A priori mieux préparés que l'an passé, ils ont tout de même été dominés par un Leinster implacable.

Dans Des Mauls et Débats, nos journalistes sont revenus sur cette défaite en Irlande, qui n'a pas été facile à évacuer pour les Stadistes. Elle a hanté quelques esprits pendant plusieurs semaines.