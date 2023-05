Ce mercredi 31 mai, Gaëlle Mignot a reçu des mains du président du club de Montpellier, Mohed Altrad, la médaille de chevalier de l'ordre national du Mérite. Une distinction toute particulière pour l'ancienne talonneur de Montpellier, désormais sélectionneur entraîneur du XV de France féminin aux côtés de David Ortiz.

Après son quintuple titre de Championne de France avec Montpellier (2013, 2014, 2015, 2017, 2019), sa nomination au titre de meilleure joueuse du monde en 2015 et 2016, sa nomination en tant que capitaine des Bleues et ses deux victoires en Tournoi des Six Nations (2014, 2015), Gaëlle Mignot rajoute aujourd'hui une distinction bien particulière à son armoire à trophée : la médaille de chevalier de l'ordre national du Mérite.

la médaille de chevalier de l'ordre national du Mérite. \ud83c\udf96



On reconnaît souvent les champions à leur palmarès mais certains sortent du lot par leur engagement.



Gaelle MIGNOT en est le parfait exemple.



\ud83d\udd17 https://t.co/hFtuj65LOA#TeamMHR \ud83d\udd35 \u26aa pic.twitter.com/7YxcWRkkba — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) May 31, 2023

"Infatigable" Gaëlle

Nommée au poste de sélectionneur entraîneur du XV de France féminin aux côtés de David Ortiz, en décembre dernier, Gaëlle Mignot s'inscrit comme un grand nom du rugby féminin français. Fortement impliquée sur et en dehors des terrains, l'ancienne capitaine des Bleues œuvre au développement de la section "rugby-santé" du MHR.

"S’il fallait la résumer avec un seul qualificatif, "Infatigable" serait sans doute le plus approprié" confie Mohed Altrad. "C’est donc avec une immense fierté que l’ensemble du MHR félicite Gaëlle pour cette décoration ô combien méritée. Du haut de son mètre cinquante-six, elle est définitivement ce qu’on appelle une "grande dame" " complète le président.