La phase régulière du Top 14 va rendre son verdict ce dimanche soir avec la 26ème journée. Quatre-vingt minutes avant de se plonger dans la phase finale, cinq équipes jouent gros dans la lutte pour le top 6, mais également pour arracher un barrage à domicile. On fait le point.

Sur la ligne de départ avant cette ultime journée, ce sont les Parisiens et les Racingmen qui ont le sourire. À l'heure actuelle, ils sont en position de recevoir lors des barrages. Mais comme le Top 14 est un championnat qui se joue jusqu'à la dernière seconde, l'UBB et le Lou peuvent encore espérer accueillir pour tenter d'empocher une place pour les demi-finales.

Au niveau des points, le Stade français et le Racing 92 comptent 66 points, 63 pour l'UBB et 62 pour Lyon. Les bases sont posées.

Désormais, concentrons-nous sur ce qui pourrait se passer ce dimanche. En cas de victoire à La Rochelle et à Clermont, les Soldats rose et les Franciliens auront tuer tout suspense, mais en cas de défaite...

Le Lou en bonne position au niveau des points terrain

À l'issue de la 26ème journée, il pourrait y avoir plusieurs formations à égalité. Alors pour vous aider à y voir un peu plus clair, on vous met à disposition une antisèche que vous pourrez ressortir dimanche soir. Tout d'abord, commençons par les égalités à deux, pour savoir qui à l'avantage des points terrain.

Stade français - Racing 92 : Stade français

Stade français - UBB : Stade français

Stade français - Lyon : Lyon

Racing 92 - UBB : UBB

Lyon - UBB : Lyon

Lyon - Racing 92 : Lyon

Vous l'aurez compris, en cas d'égalité avec une autre formation, les Lyonnais auront toujours l'avantage. Cela pourrait faire la différence.

Désormais, allons un peu plus loin. Et si trois voire même les quatre clubs concernés se retrouvent avec le même nombre de points, comment ça se passe ? Cela se déroule alors comme un mini-championnat, où il faut analyser toutes les confrontations directes entre les équipes concernées. Celle qui a obtenu le plus grand nombre de points passe, les autres restent derrière.

Ce qui nous ferait :

Stade français - UBB - Lyon : Lyon

Stade français - Racing 92 - UBB : Stade français

Stade français - Racing 92 - Lyon : Lyon

Racing 92 - UBB - Lyon : impossible à déterminer avant la 26è journée mais l'UBB est en meilleure posture de par un goal-average avantageux

Et en cas de guerre à 4 (ils pourraient par exemple tous terminer avec 67 points), c'est le Lou qui terminerait troisième, le quatrième serait alors désigné grâce au goal-average.

À y regarder de plus près, c'est le Racing 92 qui serait perdant en cas d'égalité. Les Franciliens n'ont aucun avantage avec les points terrain.

Les Bayonnais ne sont pas encore morts

Oui, l'Aviron bayonnais peut encore se qualifier pour la phase finale. Les Basques peuvent terminer, au mieux, à la sixième place, mais c'est suffisant pour rallonger une saison déjà très belle.

Pour se qualifier, Bayonne doit récolter quatre points de plus que Lyon ce dimanche soir. Cela tombe bien, les joueur de Grégory Patat se déplacent sur le terrain du Lou. En cas de victoire sèche, sans laisser le moindre point aux Rhodaniens, l'Aviron sera qualifié. Il va y avoir du suspense !