Ce week-end se jouera la 26ème et dernière journée du championnat de France du Top 14.

La Rochelle, tout juste championne d'Europe pour la deuxième année consécutive, reçoit le Stade français, Brive fait le déplacement à Toulouse et Lyon et Bayonne se disputeront une entrée dans le top 6. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Dimanche 28 mai : Clermont - Racing 92 à 21h05 Dimanche 28 mai : Castres - Perpignan à 21h05 Dimanche 28 mai : Lyon - Bayonne à 21h05 Dimanche 28 mai : Toulon - Bordeaux-Bègles à 21h05 Dimanche 28 mai : Pau - Montpellier à 21h05 Dimanche 28 mai : La Rochelle - Stade français à 21h05 Dimanche 28 mai : Stade toulousain - Brive à 21h05 Les arbitres Clermont - Racing 92 : M. Praderie assisté de MM. Cayre et Bats. Vidéo : M. Briquet Campin Castres - Perpignan : M. Ramos assisté de MM. Rozier et Bridoux. Vidéo : M. Dellac Lyon - Bayonne : M. Trainini assisté de MM. Rousselet et Dayre. Vidéo : M. Gauzins Toulon - Bordeaux-Bègles : M. Marbot assisté de MM. Beun et Crapoix. Vidéo : M. Lafon Pau - Montpellier : M. Raynal assisté de MM. Gasnier et Escoubet. Vidéo : M. Bonhourre La Rochelle - Stade français : M. Nuchy assisté de MM. Brousset et Roche. Vidéo : M. Datas Stade toulousain - Brive : M. Minery assisté de MM. Charabas et Puharre. Vidéo : M. Berdos Les commentateurs Clermont - Racing 92 : Bertrand Guillemain et Nicolas Fontaine aux commentaires, Romain Magellan en bord terrain. Castres - Perpignan : Nicolas Dupin de Peyssat et Paul-Antoine Leclercq aux commentaires, François Plisson en bord terrain. Lyon - Bayonne : Eric Bayle et Thibault Martinez-Delcayrou aux commentaires, Dorian Bercheny en bord terrain. Toulon - Bordeaux-Bègles : Arthur Bourdeau et Thomas Glavany aux commentaires, Romain Almaric en bord terrain. Pau - Montpellier : Amaia Cazenave et Thibault Geffrotin aux commentaires, Jenny Demay en bord terrain. La Rochelle - Stade français : Gaspard Augendre, Thibault Pallordet et Marie-Alice Yahé aux commentaires, Christian Miedouge en bord terrain. Stade toulousain - Brive : Philippe Broussard, Nicolas Souchon et Cédric Heymans aux commentaires, Barbara Duran en bord terrain. La stat' : 0 Comme le nombre de bonus offensif glané par Perpignan cette saison. Un chiffre qui peut paraître étrange au vu du style de jeu très offensif de l'Usap en 2022-2023. C'est la seule équipe à n'avoir jamais décroché le bonus offensif (trois essais d'écart) cette saison. Avec quatre points de retard sur Pau, 12e, les Catalans auraient la bonne idée de mettre fin à cette statistique lors de la 26e journée et un déplacement au Castres olympique. Le choc : Lyon - Bayonne Il reste un dernier billet qualificatif pour les phases finales du Top 14. Lyon, 6e, se qualifiera en cas de victoire à domicile face à Bayonne. Mais l'Aviron peut encore espérer une qualification in extremis en s'imposant au Matmut stadium de Gerland tout en privant le Lou du bonus défensif et en espérant que Toulon ne réalise pas une grosse performance face à l'UBB. Incapables de se qualifier depuis 2019, les Lyonnais s'étaient retrouvés dans la même situation lors de la dernière journée en 2018. À l’époque, c'était le MHR qui s'était déplacé au Lou pour chiper sur le fil la 6e place. Les Rhodaniens l'avaient emporté (32-24) avec notamment un essai à la sirène inscrit par Xavier Mignot.