Durant les festivités du deuxième sacre rochelais en Champions Cup, Dillyn Leyds s'est distingué grâce à un magnifique geste. Le Sud-Africain a offert sa médaille à un jeune supporter maritime. Âgé de 8 ans, ce dernier a fondu en larmes.

Dillyn Leyds a fait un heureux ! Au lendemain du sacre européen de La Rochelle à Dublin face au Leinster, les Maritimes ont été accueillis en héros sur le Vieux Port de leur ville. Au total, ce sont plus de 40 000 supporters qui sont descendus dans les rues pour apercevoir leurs protégés mais surtout le trophée.

Durant la parade, Leyds a alors décidé de retirer la médaille de son cou pour l'offrir à un jeune passionné, seulement âgé de 8 ans. Ce dernier a alors fondu en larmes au moment de comprendre ce qui lui arrivait. Il s'est d'ailleurs exprimé dans les colonnes de Sud Ouest : "Mon père m’avait promis à la mi-temps que s’ils gagnaient, ils m’emmèneraient voir la Coupe le lendemain. C’était long, mais j’étais prêt pour voir les joueurs. Quand je suis allé me coucher, j’ai glissé la médaille sous mon oreiller."

le joueur Dillyn Leyds offre sa médaille de #ChampionsCup à un fan de #larochelle de 8 ans en larmes\ud83d\udc4f\ud83d\udc4f #respect #lesvaleursdurugby pic.twitter.com/VIK69SlJjY — YvanduRugby (@RUGBYSUDO) May 24, 2023

"Au début, je pensais que c'était juste pour lui montrer"

Forcément pas très loin de Nathan, sa mère s'est également exprimée dans les colonnes de nos confrères. Elle a expliqué le déroulé de cette journée forcément spéciale, terminée avec une breloque dans les mains : "On est arrivé vers 11h30. On s’est installé près de la statue Duperré, on a mangé un sandwich, on a croisé Romain Sazy, puis on a attendu. Quand Dillyn Leyds a vu Nathan en pleurs près du bus, il a enlevé ses lunettes de soleil et lui a remis sa médaille de champion d’Europe. Au début, je pensais que c’était juste pour lui montrer, mais quand on a voulu lui rendre, il nous a dit qu’on pouvait la garder. C’est énorme et super sympa le geste de Dillyn."

Déjà qualifiés pour les demi-finales du Top 14, les Rochelais peuvent aisément prétendre à réaliser le doublé Coupe d'Europe-Top 14 cette saison. Peut-être que dans quelques semaines, le jeune Nathan s'endormira avec deux médailles sous l'oreiller...