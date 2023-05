Pour leur première rencontre face aux Irlandaises, les Bleues se sont montrées trop imprécises et désorganisées. De nombreuses fautes de main ont coûté cher aux Françaises qui se sont faites déborder et ont encaissé cinq essais à un.

Malgré une bonne entame et beaucoup d'agressivité de la part des Bleues, les Irlandaises ont montré bien plus d'organisation et n'ont pas manqué de marquer sur les quatre occasions dont elles ont disposé en première mi-temps.

Aimée-Leigh Murphy Crowe s'est offert le premier essai après seulement une minute de jeu, suivie de peu par Lucy Mulhall et Megan Burns. Murphy Crowe finira par déborder deux défenseures tricolores et marquer le dernier essai de la première période. Les Bleues rentrent aux vestiaires menés au score de 22 points.

Un essai et un carton jaune pour les Françaises

Au retour de la pause, Murphy Crowe s'offre un triplé après un bel effort collectif et une remise en jeu un peu trop courte de Caroline Drouin. Les Françaises, trop indisciplinées, trouvent quand même la faille dans la défense irlandaise : Séraphine Okemba perce et vient offrir le premier et dernier essai français de ce premier match.

Mais la joie n'est que de courte durée. Joanna Grisez écope d'un carton jaune pour "plaquage dangereux" et laisse ses coéquipières réduites à 6 pour les deux dernières minutes de jeu. Les Bleues sauvent les pots cassés en contenant la défense irlandaise dans leurs 40 mètres. C'est une victoire 7 à 27 pour Murphy Crowe et ses coéquipières, alors que la buteuse a manqué de précision au pied (quatre transformations ratées pour cinq tentées). Les Françaises rencontreront le Brésil ce vendredi soir à 19h07 pour leur deuxième match de poule.