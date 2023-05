Cette 25e journée s'annonce décisive sur bien des points, que ce soit au niveau de la course au top 6 ou bien de celle au maintien. Des rotations d'effectif sont prévues pour certaines équipes, tandis que d'autres sont dans l'obligation d'aligner leur équipe-type. Voici nos pronos pour cette 25e journée.

Perpignan - Stade toulousain

Vous voulez du jeu ? Eh bien vous risquez d'être servis ! À Aimé-Giral, deux des équipes les plus joueuses de Top 14 vont se livrer un duel aussi alléchant qu'important. Les Catalans doivent impérativement gagner pour espérer revenir sur Pau, et espérer sortir de la zone rouge. Ils veulent aussi éviter de se faire peur, puisque Brive revient fort derrière et met la pression aux hommes de Patrick Arlettaz.

Pour Toulouse, le contrat est déjà rempli cette saison, avec l'assurance de disputer les demi-finales à San Sebastian. L'objectif pour les Haut-Garonnais est désormais la première place, mais ils décideront certainement de procéder à un petit remaniement d'effectif pour ce dernier déplacement de la saison. Il semble peu probable de voir les Antoine Dupont ou autre Romain Ntamack en Catalogne.

Notre pronostic : victoire de l'USAP

Montpellier - La Rochelle

Le MHR a dit adieu à ses rêves de top 6 à cause de trois défaites consécutives en Top 14, dont deux à domicile. Donc face La Rochelle ce samedi, pour le dernier match de la saison au GGL Stadium, l'objectif sera surtout de se faire pardonner devant son public. Mais le MHR a aussi une dernière ambition : aller chercher la huitième place et une qualification en Champions Cup pour la saison prochaine. Mais face à eux, se dirige l'ogre rochelais.

Un ogre quelque peu remanié, sans doute, à une semaine de la finale de Champions Cup face au Leinster. Mais les Maritimes n'ont besoin que d'un petit point pour accrocher leur qualification pour les demi-finales du championnat. Malgré cela, nous voyons le champion en titre s'imposer.

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif pour La Rochelle

UBB - Pau

L'UBB n'a plus envie de faire de calculs ? C'est parfait : l'objectif est tout simple. Pour encore espérer la qualification dès cette 25e journée et distancer le Rugby Club Toulonnais, le club girondin doit s'imposer face à Pau et serait bien inspiré de prendre le bonus offensif. Ce ne sera pas chose facile, mais les Bordelo-Bèglais doivent maintenant prendre des points.

Mais ce ne sera pas chose aisée face à des Palois avides d'acter leur maintien sur la pelouse de Chaban-Delmas. Vainqueur l'an dernier à Bordeaux, les Béarnais souhaitent refaire le coup afin de distancer définitivement Perpignan au classement.

Notre pronostic : victoire de l'UBB

Bayonne - Clermont

Nous pourrions penser que ce Bayonne - Clermont est sans enjeu, entre deux équipes qui ne sont ni concernées par le top 6, ni par le maintien en cette fin de saison. Seulement cette confrontation à un sens : la course à la Champions Cup. Bayonne, actuellement huitième, tient pour le moment le dernier siège qualificatif mais Clermont talonne le club basque de près.

Seuls trois points séparent les deux équipes au classement et cet écart pourrait être bouché en cas de victoire des Auvergnats ce samedi. Malgré tout, Bayonne est invaincu à Jean-Dauger et voudra faire perdurer cette série pour son dernier match dans son antre.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Brive - Castres

Les Brivistes sont sur une remontée folle. Parviendront-ils à aller chercher Perpignan et à jouer un barrage qui peut être tant salvateur en fin de saison ? En tout cas ce week-end, les Coujoux reçoivent et n'ont pas d'excuses : ils doivent s'imposer face à une équipe de Castres qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison.

Si Jeremy Davidson voudra sûrement se venger de son ancienne équipe, il semble que les Tarnais vont procéder à des changements au sein de leur effectif et risquent de tenter des choses au Stadium. Nous voyons Brive assurer.

Notre pronostic : victoire de Brive

Racing 92 - Toulon

Ah, les JIFF. Un terme qui a fait du bien au rugby français mais qui est un gros mot du côté de Toulon. En cette fin de saison, le RCT doit faire face à la problématique des JIFF en alignant de nombreux joueurs formés en France face au Racing 92. À une semaine de la finale de Challenge Cup, des cadres comme Baptiste Serin sont aussi au repos. Une bien mauvaise nouvelle quand on sait que Toulon doit absolument gagner en vue de la qualification en phase finale.

Au Havre, ils affrontent un Racing 92 qui peut assurer sa place parmi les 6 premiers. En forme en ce moment, les Racingmen veulent confirmer lors de cette dernière délocalisation de la saison.

Notre pronostic : victoire du Racing 92, bonus défensif pour Toulon

Stade français - Lyon

Duel du dimanche soir, ce match entre le Stade français et Lyon est très important pour la phase finale. Le troisième du Top 14 reçoit le cinquième, avec comme objectif d'assurer un barrage à domicile. Mais la dernière fois que les Parisiens ont reçu les Lyonnais, ils ont reçu une fessée en Challenge Cup.

Mais cette fois-ci, les Lyonnais seront sans leur maître à jouer Léo Berdeu. Le LOU, qui s'est fait peur la semaine dernière contre Perpignan, est capable de tout et pourrait bien créer la surprise...

Notre pronostic : match nul !