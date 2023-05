Ce week-end se jouera la 24ème journée du championnat de France du Top 14. Une journée qui sera rythmée notamment par le choc attendu entre Toulon et La Rochelle au Vélodrome de Marseille, mais aussi celui entre Toulouse et l'UBB au Stadium. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Samedi 6 mai : Clermont - Stade français à 15h00

Samedi 6 mai : Pau - Castres à 17h00

Samedi 6 mai : Lyon - Perpignan à 17h00

Samedi 6 mai : Montpellier - Brive à 17h00

Samedi 6 mai : Racing 92 - Bayonne à 17h00

Samedi 6 mai : Toulon - La Rochelle à 21h05

Dimanche 7 mai : Toulouse - Bordeaux-Bègles à 21h05

Les arbitres

Clermont - Stade français : M. Marbot assisté de MM. Rozier et Puharre. Vidéo : M. Zitouni

Pau - Castres : M. Gasnier assisté de MM. Minery et Millotte. Vidéo : M. Berdos

Lyon - Perpignan : M. Descottes assisté de MM. Charabas et Bultet. Vidéo : M. Hadj-Bachir

Montpellier - Brive : M. Raynal assisté de MM. Rousselet et Bats. Vidéo : M. Dellac

Racing 92 - Bayonne : M. Trainini assisté de MM. Bralley et Mallet. Vidéo : M. Briquet Campin

Toulon - La Rochelle : M. Cayre assisté de MM. Nuchy et Coussan. Vidéo : M. Lafon

Toulouse - Bordeaux-Bègles : M. Brousset assisté de MM. Blasco-Baqué et Boyer. Vidéo : M. Granouillet

Les commentateurs

Clermont - Stade français : Commentateurs : Philippe Groussard et Marie-Alice Yahé. Bord terrain : Romain Lafitte.

Pau - Castres : Commentateurs : Nicolas Souchon,Thibault Pallordet et Rémi Bonfils. Bord terrain : Jenny Demay.

Lyon - Perpignan : Commentateurs : Nicolas Dupin de Beyssat et Thibaut Martinez-Delcayrou. Bord terrain : Dorian Bercheny.

Montpellier - Brive : Commentateurs : Philippe Fleys et Thibault Geffrotin. Bord terrain : François Plisson.

Racing 92 - Bayonne : Commentateurs : Amaia Cazzenave et Paul-Antoine Leclerrq. Bord terrain : Thomas Glavany.

Toulon - La Rochelle : Commentateurs : Bertrand Guillemin et Jonathan Wisneiwski. Bord terrain : Gaspard Augendre

Toulouse - Bordeaux-Bègles : Commentateurs : Eric Bayle et Marc Lièvrement. Bord terrain : Philippe Fleys.

La stat' : 0

Malgré un match nul et quelques matchs très accrochés, l'UBB ne s'est tout simplement jamais imposée à Toulouse depuis sa création en 2006. Une statistique édifiante, qui rappelle que le Stade toulousain peut être vu comme la bête noire des Girondins depuis de nombreuses années. Rien de rassurant pour le match de ce week-end. Toulouse et Toulon sont les deux équipes contre lesquelles l'UBB ne s'est jamais imposée à l'extérieur... Cela tombe bien, les Bordelais vont se déplacer en Haute-Garonne et sur la rade pour clôturer la saison.

Le choc : Toulon - La Rochelle

Après le Matmut-Atlantique, La Rochelle se rend au Vélodrome pour un nouveau match de gala face à Toulon. Une rencontre très importante en vue de la course au top 6, entre deux prétendants au titre final cette saison. Très certainement avec leur équipe-type, les deux formations risquent de se livrer un duel alléchant. Si la Rochelle s'impose, elle assurerait quasiment sa place parmi les deux premiers du championnat. Si Toulon gagne, ça commencerait à sentir bon pour le top 6. Beaucoup d'enjeux et de belles raisons d'être devant sa télé (ou au stade) samedi soir.