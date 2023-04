Sur la phase retour, Perpignan affiche un rendement – quatre succès, cinq revers - qui lui permet de croire en son maintien. Chose tout aussi remarquable, les Sang et Or produisent un rugby enlevé qui a offert des essais de très belle facture. Focus sur quelques unes des séquences de très haut vol qui ont récemment électrisé Aimé-Giral mais aussi le Michelin et Mayol.

Clermont-Usap (J 15) : le plus épatant

#TOP14

L'essai exceptionnel de l' @usap_officiel qui remonte tout le terrain dans une action collective à montrer dans toutes les écoles de rugby \ud83d\ude33\ud83d\ude31 pic.twitter.com/QlXtblcPMK — TOP 14 Rugby (@top14rugby) January 9, 2023

A Clermont, début janvier, l’Usap d'un très bon Jake Mc Intyre laisse échapper un exploit à sa portée. Mais ce jour-là, les Catalans connaissent un déclic. A Michelin, leur jeu offensif, jusqu’alors balbutiant, donne enfin sa pleine mesure. Avec pour preuve un fabuleux essai de 80 mètres initié par une relance audacieuse de Boris Goutard, auteur de feintes déroutantes pour dérouter toute l’arrière-garde auvergnate. Dans la continuité, le percutant George Tilsley et l’insaisissable Alistair Crossdale poursuivent, sur leurs ailes respectives, le bel ouvrage avant que Genesis Mamea Lemalu ne concrétise le chef-d’oeuvre. Le bijou collectif effectuera le tour du monde sur la toile.

Usap-Stade français (J 16) : le plus estampillé "avant"

Après huit défaites toutes compétitions confondues, l’Usap retrouve le succès et la confiance face à Paris. L’essai de Piula Fa’asalele, au terme d’une action de près de 80 mètres, en début de seconde période, récompense la détermination et l’allant de tout un groupe. A la conclusion de cette séquence au long cours magnifiée par un Lemalu des grands jours, Brad Shields et Tristan Labouteley combinent, avec un soupçon de réussite, pour amener le deuxième ligne samoan derrière la ligne d’en-but.

Usap-Pau (J 18) : le plus improbable

#TOP14 - L'essai de la J18

Qui a dit que le rugby était un sport compliqué ? ?Pour l'@usap_officiel c'est aussi simple que deux coups de pieds pour marquer un essai \ud83d\ude05\ud83d\udc5f\ud83c\udfc9 pic.twitter.com/2I8IKoo66R — TOP 14 Rugby (@top14rugby) February 18, 2023

A ce moment de la saison, tout semblait sourire à l’Usap. Mis sur orbite par un très beau premier essai, les Catalans s’enflamment face à Pau. Avec, comme souvent, Tristan Tedder dans le rôle du détonateur. Sur le coup, l’initiative du Sud-Africain a de quoi déconcerter. Depuis ses 22 mètres, l’arrière joue vite une pénalité en tapant dans le champ profond à découvert. Sadek Deghmache, le premier à la réception, signe une improbable reprise de volée grand pont qu’il récupère 40 mètres plus loin dans l’en-but.

Usap-Bayonne (J 20) : le plus long

A vous de jouer ! pic.twitter.com/KUKPt2MOue — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 5, 2023

Une action de 3’20’’ sans interruption entre les deux équipes, quatorze joueurs de l’Usap impliqués sur la séquence, quatre défenseurs battus par le capitaine Jeronimo De La Fuente et une dernière course pleine de rage de Kélian Galletier : face à Bayonne, l’Usap repousse ses limites et redouble d’audace pour écarter le promu avec une action à couper le souffle avant la pause. La philosophie sang et or, portée par Patrick Arlettaz et David Marty, est résumée dans cette folle parenthèse de jeu à tout-và.

Usap-Montpellier (J 21) : le plus fulgurant

La chance sourit aux audacieux. Auteur d’un dégagement raté et contré depuis ses 22 mètres, Tristan Tedder est tout heureux de voir le ballon revenir dans les mains de son partenaire Brad Shields. L’Anglais se laisse aller à une inspiration. Sa chistera décale Jeronimo De La Fuente qui décale judicieusement Alistair Crossdale. L’épatant Anglais se lance dans une nouvelle cavalcade qui amène les Sang et Or dans les 22 mètres adverses où ils n’en finissent plus d’avancer. D’une merveille de sautée, Tristan Tedder envoie le jeu sur l’aile où Arthur Joly inscrit sans doute le plus bel essai de sa carrière.

Toulon-Usap (J 22) : le plus déroutant

A domicile comme à l’extérieur, l’Usap joue sans complexe. A Toulon, samedi dernier, elle lance les hostilités avec une séquence à rebondissements depuis son camp. Après un énième franchissement de Tristan Tedder, Sadek Deghmache est à deux doigts d’aplatir. Le jeu rebondit dans le désordre et les Catalans finissent par trouver l’ouverture par Eddie Sawailau, joliment servi par Lucas Dubois. Les stats de l’action disent tout de l’allant offensif des Sang et Or, intact quand bien même la spirale de résultats s’est inversée : 60 mètres de terrain remontés, 21 passes, 14 temps de jeu, 11 joueurs impliqués, 5 passes après contacts...