Le demi de mêlée de Perpignan, Tom Ecochard, était l'invité de Via Rugby cette semaine. Le joueur de l'Usap est bien sûr revenu sur la saison de son équipe et se projette sur le Racing 92 ce week-end et le début du sprint final pour l'Usap. De retour d'une longue blessure face à Toulon, Ecochard a hâte d'en découdre.

Le demi de mêlée s'est remis d'une blessure à la cheville qui l'a privé des terrains durant trois mois. De retour lors du déplacement de Perpignan à Mayol, Tom Ecochard veut terminer fort la saison.