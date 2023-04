Alors qu'ils étaient menés 14-0 à Brive, Sekou Macalou et Peniasi Dakuwaqa, sur deux éclairs, ont permis aux Parisiens de renverser un match mal embarqué. Les Brivistes Lucas Paulos et Setareki Bituniyata ont, eux, été impliqués sur les deux réalisations parisiennes.

Les tops

Sekou Macalou

Le troisième ligne parisien – ou ailier tellement il va vite – s'est encore illustré, permettant aux Stadistes de rester dans le match en première mi-temps. À la course, Macalou a battu l'ailier briviste Bituniyata aplatissant juste avant la ligne de ballon mort. Et puis quelques minutes plus tard, il fut une nouvelle fois le plus vif pour récupérer un jeu au pied d'Arthur Coville. Rapide, puissant, le numéro huit a renversé ce même Bituniyata avant de servir sur un plateau Peniasi Dakuwaqa. Sekou Macalou est sorti sous les applaudissements du public briviste.

Peniasi Dakuwaqa

En mettant la main sur l'ailier fidjien, le Stade français a enrôlé une fusée ! Peniasi Dakuwaqa a encore une fois fait parler ses jambes de feu pour s'offrir un doublé. Une première réalisation où il est au soutien de Sekou Macalou. Une deuxième où il s'échappe du plaquage d'Axel Muller avant de déposer l'arrière briviste Stuart Olding pour filer entre les poteaux.

Nicolas Sanchez

Il y a un CAB avec et sans Nicolas Sanchez. Depuis son arrivée en Corrèze, l'ouvreur argentin est indispensable dans l'animation offensive des Brivistes. Encore une fois à la baguette, le Puma a été parfait. Il s'est même permis le luxe d'être le plus prompt, après un cafouillage devant sa ligne d'en-but de Léo Barré, pour aplatir le deuxième essai corrézien.

Les flops

Setareki Bituniyata

L'ailier a été impliqué sur les deux premiers essais parisiens permettant aux hommes en rose, alors menés 14-0 de revenir à égalité. Setareki Bituniyata s'est tout d'abord fait déborder à la course par Sekou Macalou après un jeu au pied d'Arthur Coville. Puis, l'ailier fidjien a subi la charge du numéro huit parisien qui n'avait plus qu'à donner à son ailier Peniasi Dakuwaqa sur le deuxième essai parisien. Bituniyata a été remplacé dès la mi-temps.

Lucas Paulos

Certes le deuxième ligne argentin a inscrit le premier essai du match tout en puissance. Mais sinon Lucas Paulos a été fautif sur la réduction du score parisienne en étant sanctionné assez bêtement à l'entrée des 22 mètres parisiens. Pénalité vite jouée par Arthur Coville pour un essai de Sekou Macalou. Il est battu dans les airs par ce même Macalou sur un jeu au pied pour le deuxième essai stadiste.

Léo Barré

Titularisé à l'ouverture, le jeune Parisien a cafouillé un ballon devant sa ligne d'en-but permettant à Nicolas Sanchez d'aplatir le deuxième essai briviste. Dans l'ensemble, Léo Barré a été plutôt neutre à ce poste. Rapidement remplacé en deuxième mi-temps par l'habituel titulaire, Joris Segonds.