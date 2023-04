La Fédération l'a annoncé dans un communiqué ce lundi après-midi, Manaé Feleu (Grenoble) est forfait pour le match face à l'Écosse dimanche.

La deuxième ligne française souffre un peu plus : après le forfait de Madoussou Fall avant la compétition, c'est au tour de Manaé Feleu de renoncer. Excellente lors de la victoire en Irlande (3-53), la joueuse des FC Grenoble Amazones ne jouera pas le match face à l'Écosse, prévu ce dimanche à Vannes. L'encadrement du XV de France précise que la joueuse souffre d'une blessure à la cuisse droite, sans donner plus d'information. Impossible de savoir pour le moment si la deuxième ligne sera de retour avant la fin de la compétition : face au pays de Galles le 23 avril prochain et à Twichkenham le 29 avril.

Aucune joueuse n'a été appellée en renfort à la suite de cette annonce. La liste des 36 joueuses présentes actuellement à Marcoussis pour préparer la fin du Tournoi est à retrouver ici.